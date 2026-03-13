Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 15:50

Раскрыто, как получить компенсацию за сорванные туры в ОАЭ

РСТ: чтобы получить компенсацию за сорванный тур, надо обратиться к туроператору

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чтобы получить компенсацию за тур, несостоявшийся из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, нужно обратиться к туроператору и предоставить ему пакет документов, заявили NEWS.ru в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Там уточнили, что возврат денег предусмотрен для уже оплаченных путевок в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт.

Все документы сдаются туроператору, у которого вы купили путевку. Возврат средств действует на оплаченные туры в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, - сообщили в РСТ.

Там добавили, что туристы должны предоставить паспорт, договор на тур, документы об оплате, реквизиты банковского счета, а также заполненную форму требования о компенсации, которую можно скачать на сайте Объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». В РСТ подчеркнули, что можно прислать документы заказным письмом с уведомлением и описью вложения, если нет возможности передать лично. Принимаются и нотариально заверенные копии.

В РСТ подчеркнули, что туристам вернут полную стоимость путевки, если тур еще не начался. В случае, если он был прерван, то на счет путешественнику перечислят компенсацию только за оставшиеся дни, объяснили там.

Ранее в России утвердили меры поддержки для туристов, чей отдых в странах Ближнего Востока был сорван. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу, компенсацию смогут получить туристы, чьи путевки были приобретены в туркомпаниях, а поездки планировались в период с 28 февраля по 31 марта 2026 года.

Максим Ширяев
М. Ширяев
