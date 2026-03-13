Шпаргалка дачника: как сделать аналог «Профилактина» дома — просто и дешево

«Профилактин» — популярный препарат для ранневесенней обработки сада: уничтожает зимующих клещей, тлю, щитовок, ложнощитовок и медяницу прямо в стадии яиц и личинок. Но если препарата нет под рукой, приготовить аналог несложно.

Если вы задаетесь вопросом: «Как приготовить аналог „Профилактина“?», то знайте, что для самостоятельного приготовления раствора вам потребуется минимум ингредиентов:

вазелиновое масло — 1 л (основа, создает пленку и перекрывает дыхальца насекомых),

препарат «Карбофос» (малатион, 50%) — 25–30 мл, или «Фуфанон» в той же концентрации,

мыло хозяйственное тертое — 40–50 г (эмульгатор, помогает смеси держаться на ветвях).

Мыло растворите в небольшом количестве теплой воды, влейте масло, тщательно перемешайте, добавьте инсектицид и снова перемешайте до однородности. Готовую эмульсию разведите в 10 л воды и сразу используйте — хранению не подлежит.

Шпаргалка дачника: как сделать аналог «Профилактина» дома — просто и дешево Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сроки и нормы расхода

Обрабатывайте деревья и кустарники строго до набухания почек — как только почки начали распускаться, эффективность резко падает, а риск ожога растет. Оптимальная температура воздуха — не ниже +4 °C, в идеале +6 °C и выше; ночных заморозков в ближайшие 5–7 дней быть не должно.

Нормы расхода готового рабочего раствора:

взрослое плодовое дерево (яблоня, груша, слива) — 2–5 л в зависимости от возраста и объема кроны;

молодое деревце до 3-4 лет — 1-2 л;

ягодные и декоративные кустарники (смородина, крыжовник) — 0,5–1,5 л на куст.

Защитный эффект после обработки сохраняется не менее 30 суток — как раз до периода массового весеннего лета вредителей. Повторная обработка тем же составом в один сезон не проводится.

Если инсектицидов нет совсем, частичную замену дает солярочно-мыльная эмульсия: 200 мл солярки + 40 г мыла на 10 л воды. Она работает механически, без химии, но менее эффективна против яиц вредителей.

Теперь вы знаете, как приготовить аналог «Профилактина» из подручных средств — быстро, дешево и без лишних хлопот. Удачного сезона и богатого урожая — пусть сад радует, а не огорчает!

