13 марта 2026 в 08:22

Топ-10 цветов на рассаду: что нужно посеять сейчас для богатого цветника

Топ-10 цветов, которые нужно посеять на рассаду в марте Топ-10 цветов, которые нужно посеять на рассаду в марте Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Март — главный месяц для тех, кто мечтает о цветущем саде. Именно сейчас большинство садоводов берутся за рассаду: до высадки в открытый грунт остается ровно столько времени, сколько нужно молодым растениям, чтобы окрепнуть и зацвести уже в июне-июле. Пропустить март — значит отодвинуть цветение на месяц, а то и вовсе потерять сезон.

Почему март — самое время

Большинство цветов требуют 8–12 недель от посева до высадки в грунт. Мартовская рассада как раз успевает вырасти к концу мая, когда уходят ночные заморозки. Это главная причина, по которой опытные садоводы не откладывают посев ни на день.

Топ-10 цветов, которые нужно посеять на рассаду в марте:

  • Петуния — королева клумб и кашпо, цветет все лето, бывает ампельной и кустовой, неприхотлива.

  • Бархатцы — однолетники с ярким ароматом, отпугивают вредителей, всходят уже через 5–7 дней.

  • Эхинацея — многолетник с лечебными свойствами, привлекает пчел, семена прорастают около 40 дней.

  • Вербена — неприхотливый однолетник с длительным цветением, хорошо себя чувствует в подвесных горшках.

  • Сальвия — шалфей декоративный, цветет с июня по октябрь, эффектный вертикальный акцент на клумбе.

  • Целозия — экзотика с соцветиями-«язычками пламени», цветет с июля по октябрь, любит тепло.

  • Эустома — изысканный многолетник, похожий на розу, зацветает через 3–4 месяца после посева.

  • Колокольчик — классика сада, многолетник; посеянный в марте, зацветет уже в этом же году.

  • Виола (анютины глазки) — неприхотливый многолетник, устойчив к прохладе, дает сплошной ковер цвета.

  • Колеус — выращивают ради пестрых бархатных листьев всех оттенков от зеленого до бронзового, декоративен все лето.

Именно из этого списка — Топ-10 цветов, которые нужно посеять, — и складываются самые яркие и разнообразные клумбы на дачных и садовых участках по всей стране.

Топ-10 цветов на рассаду: что нужно посеять сейчас для богатого цветника Топ-10 цветов на рассаду: что нужно посеять сейчас для богатого цветника Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Совет всем любителям цветников

Не сейте все сразу в один день: растягивайте посев на 1–2 недели, чтобы рассада не переросла и не вытянулась на подоконнике. Выбирайте качественный рыхлый грунт, обеспечьте достаточное освещение и умеренный полив — и тогда даже начинающий садовод к лету получит пышную цветущую клумбу, которой можно гордиться.

Ранее мы рассказывали, как выбрать самые красивые многолетники.

