13 марта 2026 в 09:46

В Финляндии раскритиковали курс правительства по ядерному оружию

Финский политик Мема указал на риски игнорирования требований России

Предупреждение России в адрес Финляндии по вопросу ядерного оружия вызывает обеспокоенность, написал в соцсети X член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он призвал правительство страны учитывать требования Москвы в сфере безопасности.

Для Финляндии было бы стратегической ошибкой игнорировать требования России в области безопасности, — говорится в публикации.

Мема призвал премьер-министра Финляндии Петтери Орпо не предпринимать поспешных шагов по изменению системы безопасности страны. По его словам, перед принятием подобных решений необходимо провести консультации с Россией.

Ранее финские СМИ писали, что правительство Финляндии рассматривает возможность снятия запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию. Закон находится на рассмотрении оборонного ведомства. По информации источников, ограничения закреплены в законе о ядерной энергии, но правительство рассматривает возможность изменить его. Обсуждение темы транзита происходит в контексте членства Финляндии в НАТО и геополитической ситуации в регионе.

Политолог Алексей Ярошенко в беседе с NEWS.ru заявил, что единственным способом для Финляндии иметь на своей территории ядерные силы остается желание США. По его словам, американцы не допустят участия финнов в ядерном проекте, используя страну как более удобную локацию для подлета к России.

