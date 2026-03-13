Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 10:47

«Тревожный сигнал»: раскрыто, как молодежь относится к криминальным схемам

Доцент Бабанская: отговорить друзей от криминала готовы менее половины молодежи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Менее половины молодых людей готовы отговорить своих друзей от участия в криминальных схемах, заявила NEWS.ru доцент кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве Российской Федерации Анастасия Бабанская. При этом, по ее словам, более трети молодежи хотя бы раз получали предложения поучаствовать в незаконных операциях.

Более трети молодых людей (36,5%) хотя бы раз сталкивались с предложениями участия в незаконных или сомнительных финансовых операциях. При этом в гипотетическом сценарии, где ближайшее окружение оказывается вовлеченным в нелегальные схемы, молодежь демонстрирует скорее пассивную позицию. Готовность отговорить друзей от участия выразили 39,5% опрошенных. Почти треть (29,6%) предпочли бы сохранить нейтралитет. Только 17% готовы полностью прекратить общение, а 11,5% — сообщить о нарушениях в правоохранительные органы, — поделилась Бабанская.

Она подчеркнула, что, согласно опросу среди 559 старшеклассников из регионов и студентов младших курсов столичных вузов, наиболее частыми стали предложения продать банковскую карту или ее данные (19,1%). По словам доцента, вовлечение в операции с криптовалютой отметили 8%, а просьбы выступить посредником в безналичных переводах — 6,8%.

Более половины опрошенных (51,4%) отмечают популярность так называемых дроп-схем. Каждый седьмой (14,7%) констатирует активное обсуждение незаконных схем в своем окружении. Сама молодежь оценивает морально-нравственную атмосферу в своей среде скорее как среднюю — такой точки зрения придерживаются 57,2% опрошенных. Однако каждый шестой (17,2%) констатирует низкий уровень нравственности среди сверстников. Это тревожный сигнал, указывающий на необходимость системной работы по формированию духовно-нравственных ценностей, — добавила Бабанская.

Ранее начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов заявил, что с 1 декабря 2025 года люди, попавшие в базу данных дропперов, смогут оспорить это через банк или МВД. По его словам, это полноценный механизм реабилитации для физических лиц, которые невольно стали дропперами.

подростки
криминал
мошенничество
опросы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты последствия решения США смягчить санкции против нефти из России
Совкомбанк заработал 53 млрд рублей по МСФО за 2025 год
«Боюсь называть»: экс-экономист МВФ сделал мрачный прогноз о ценах на нефть
В Китае назвали удар по иранской школе преступлением против морали
«Глупости»: депутат об идее запретить иностранные фильмы о «плохих русских»
Инцидент с массовой гибелью людей в деревне под Пензой дошел до СК
«Самая дальняя цель»: «Ланцет» разнес электроподстанцию ВСУ в щепки
Психолог рассказала, как побороть боязнь бедности
«Мы их слышим»: корреспонденты RT сообщили об ударах по Тегерану
Магнитные бури сегодня, 13 марта: что завтра, проблемы с ЖКТ, сильные боли
Россиянин работал учителем в детдоме и промышлял порнографией
Глава Минтранса раскрыл детали строительства ВСМ межу Москвой и Петербургом
Алаудинов раскрыл подробности уничтожения очередного «полка смерти» ВСУ
Венгрия и Словакия потребовали отменить санкции против двух россиян
Соратника Орбана внесли в базу «Миротворца»
Богомаз раскрыл последствия нового нападения ВСУ на Брянскую область
В Минтрансе рассказали, когда самолеты России начнут летать на Кубу
В России предложили начать чипировать домашних животных
Россияне застряли на вьетнамском курорте из-за задержки рейса
Наступление ВС РФ на Харьков 13 марта: глупость полковника, тишина Купянска
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.