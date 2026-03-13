«Тревожный сигнал»: раскрыто, как молодежь относится к криминальным схемам

Менее половины молодых людей готовы отговорить своих друзей от участия в криминальных схемах, заявила NEWS.ru доцент кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве Российской Федерации Анастасия Бабанская. При этом, по ее словам, более трети молодежи хотя бы раз получали предложения поучаствовать в незаконных операциях.

Более трети молодых людей (36,5%) хотя бы раз сталкивались с предложениями участия в незаконных или сомнительных финансовых операциях. При этом в гипотетическом сценарии, где ближайшее окружение оказывается вовлеченным в нелегальные схемы, молодежь демонстрирует скорее пассивную позицию. Готовность отговорить друзей от участия выразили 39,5% опрошенных. Почти треть (29,6%) предпочли бы сохранить нейтралитет. Только 17% готовы полностью прекратить общение, а 11,5% — сообщить о нарушениях в правоохранительные органы, — поделилась Бабанская.

Она подчеркнула, что, согласно опросу среди 559 старшеклассников из регионов и студентов младших курсов столичных вузов, наиболее частыми стали предложения продать банковскую карту или ее данные (19,1%). По словам доцента, вовлечение в операции с криптовалютой отметили 8%, а просьбы выступить посредником в безналичных переводах — 6,8%.

Более половины опрошенных (51,4%) отмечают популярность так называемых дроп-схем. Каждый седьмой (14,7%) констатирует активное обсуждение незаконных схем в своем окружении. Сама молодежь оценивает морально-нравственную атмосферу в своей среде скорее как среднюю — такой точки зрения придерживаются 57,2% опрошенных. Однако каждый шестой (17,2%) констатирует низкий уровень нравственности среди сверстников. Это тревожный сигнал, указывающий на необходимость системной работы по формированию духовно-нравственных ценностей, — добавила Бабанская.

Ранее начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов заявил, что с 1 декабря 2025 года люди, попавшие в базу данных дропперов, смогут оспорить это через банк или МВД. По его словам, это полноценный механизм реабилитации для физических лиц, которые невольно стали дропперами.