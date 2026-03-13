Алаудинов назвал удар по больнице в ДНР террористическим актом Алаудинов выразил соболезнования родным погибших при ударе по больнице в ДНР

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов принес соболезнования родным и близким погибших при ударе по больнице в ДНР. В беседе с NEWS.ru он назвал произошедшее террористическим актом.

Слова соболезнования всем родственникам погибших. Желаю им терпения пережить последствия террористического акта, который совершен против их родственников. Дай Бог им сил для того, чтобы это все вынести, — сказал Алаудинов.

Он также выразил мнение, что удар по больнице в ДНР связан с неспособностью украинских подразделений удерживать линию фронта. По его словам, атаки по гражданской инфраструктуре направлены на то, чтобы вызвать возмущение среди россиян.

Ранее в Минобороны рассказали, что при ударе ВСУ по больнице в ДНР погибли восемь медицинских работников и еще 10 человек пострадали. По данным ведомства, атака произошла глубокой ночью 10 марта, когда в медучреждении находились более 130 пациентов и 50 сотрудников. Удар по учреждению является грубейшим нарушением как гуманитарного права, так и норм человеческой морали, считают в министерстве.