10 марта 2026 в 18:17

Какалия и лох — какие названия растений противоречат их внешности

Странные названия растений и цветов для сада: когда внешность — главное Странные названия растений и цветов для сада: когда внешность — главное Фото: F. Hecker/blickwinkel/Global Look Press
Садоводы нередко проходят мимо редких и эффектных растений только потому, что их названия звучат отпугивающе, нелепо или откровенно смешно. Странные названия растений и цветов — это ловушка: за неблагозвучным ярлыком часто прячется настоящая жемчужина для сада или дачи. Вот 10 доказательств.

Растения, которые стоит посадить вопреки их названию:

  1. Какалия (Cacalia) — многолетник с изящными резными листьями и пышными белыми соцветиями-метелками. Идеален для тенистых уголков сада, декоративен с июля по сентябрь.

  2. Лох серебристый (Elaeagnus commutata) — кустарник с серебристой листвой и медово-пряным ароматом. Засухоустойчив, держит форму без стрижки, дает съедобные плоды.

  3. Мордовник (Echinops) — шаровидные стального цвета головки на высоких стеблях. Привлекает пчел, сухоцвет, держит форму в букете месяцами.

  4. Клопогон (Actaea) — высокий многолетник с белыми свечами соцветий и резной листвой. Цветет в конце лета, когда большинство растений уже отошли.

  5. Хуэрния (Huernia) — суккулент с фантастическими звездчатыми цветками в крапинку, похожими на экзотических морских существ. Не требует почти никакого ухода, цветет прямо на подоконнике.

  6. Жабья лилия (Tricyrtis) — орхидееподобные пятнистые цветки в сентябре — октябре. Редкость для тенистого сада, смотрится экзотично.

  7. Недотрога (Impatiens noli-tangere) — ажурный однолетник с желтыми цветками. Самосев заполняет пустые места сам, без усилий садовода.

  8. Кровохлебка (Sanguisorba) — воздушные темно-пурпурные головки на тонких стеблях. Качается на ветру, создает живую текстуру в миксбордере.

  9. Бузульник зубчатый (Ligularia dentata) — монументальные листья до 50 см и ярко-оранжевые соцветия. Мощный акцент у воды или в тени.

  10. Лабазник (Filipendula) — пенистые розово-белые метелки с запахом ванили. Неприхотлив, разрастается в плотные куртины.

  11. Вонючий ясень, или птелея (Ptelea trifoliata) — декоративный кустарник с крылатыми плодами-монетками. Осенью куст буквально светится от плодов, запах исходит только от растертого листа.

  12. Каланхое шизофилла (Kalanchoe schizophylla) — ампельное растение с рассеченными листьями и нежными розовыми соцветиями. Название получила за «разрезной» лист — от греческого schizo, «резать» — а не за что вы подумали.

Какалия и лох — какие названия растений противоречат их внешности Какалия и лох — какие названия растений противоречат их внешности Фото: Justus de Cuveland/imagebroker/Global Look Press

Странные названия растений и цветов — результат народных примет, латинских терминов и простой ботанической описательности, а не приговор. Прежде чем отвергнуть незнакомца из каталога, где подобных названий куда больше озвученных нами, найдите его фото: именно там скрывается правда о растении.

