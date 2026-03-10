5 самых красивых клубневых цветов: они как с обложки — растения, которые делают сад по-настоящему эффектным

Если хочется, чтобы клумба выглядела как на страницах садового журнала, стоит посадить яркие клубневые цветы. Многие из них быстро растут, пышно цветут и становятся главным украшением сада уже в первый сезон. Вот несколько растений, которые особенно любят садоводы.

Ранункулюс (лютик азиатский). Это клубневое растение с плотными, словно бумажными цветами, напоминающими мини-розы. Цветет с конца весны до середины лета. В холодных регионах клубни выкапывают на зиму, потому что сильные морозы ниже −7–10°C он переносит плохо. Интересный факт: в букетах ранункулюсы могут стоять до двух недель.

Анемона корончатая. Цветет весной и в начале лета, образуя яркие цветы с контрастной серединкой. Растет быстро и зацветает примерно через 2–3 месяца после посадки клубней. Морозостойкость невысокая — в холодных регионах клубни обычно выкапывают на зиму.

Георгины. Это клубневые многолетники, которые цветут почти все лето — с июля до первых заморозков. Клубни не зимуют в открытом грунте при морозах ниже −5°C, поэтому их обычно выкапывают. Интересный факт: в мире существует более 40 тысяч сортов георгинов.

Бегония клубневая. Очень эффектное клубневое растение с крупными махровыми цветами. Цветет все лето — с июня до сентября. Любит полутень и влажную почву. Клубни на зиму выкапывают.

Калла садовая. Элегантное клубневое растение с крупными цветами-воронками. Цветет с июня до августа. Любит тепло и влажную почву, поэтому клубни также выкапывают перед зимой.

Такие растения легко превращают обычную клумбу в яркий цветник. Если правильно подобрать сорта, сад будет выглядеть эффектно все лето — словно с обложки журнала.

