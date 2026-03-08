Зимняя Олимпиада — 2026
Неприхотливые трудяги: 10 многолетников, которые цветут до осени — клумба будет яркой все лето

Фото: D-NEWS.ru
Многие садоводы стараются подбирать растения так, чтобы клумба выглядела красивой не только весной, но и до самой осени. Для этого лучше всего подходят неприхотливые многолетники с длительным цветением. Они легко переносят жару, не требуют сложного ухода и каждый год радуют яркими цветами. Вот десять растений, которые, по отзывам садоводов, способны украшать участок практически все лето и осень.

Кореопсис. Яркие желтые цветы этого растения напоминают маленькие солнца. Кореопсис цветет с начала лета и часто продолжает цвести до сентября. Он хорошо переносит засуху и подходит даже для начинающих садоводов.

Герань садовая. Этот многолетник ценят за нежные цветы и декоративную листву. Герань неприхотлива, быстро разрастается и может цвести все лето, украшая клумбы мягкими розовыми, сиреневыми или фиолетовыми оттенками.

Шалфей дубравный. Очень эффектное растение с длинными фиолетовыми соцветиями. Шалфей хорошо переносит жару и долго цветет — с июня до начала осени. Его часто используют в современных цветниках и миксбордерах.

Котовник. Нежные голубовато-сиреневые цветы и приятный аромат делают котовник популярным украшением сада. Он цветет почти все лето и хорошо смотрится рядом с розами и другими декоративными культурами.

Эхинацея. Этот яркий многолетник известен своими крупными цветами с контрастной серединкой. Эхинацея цветет с середины лета до осени и отлично привлекает в сад пчел и бабочек.

Рудбекия. Золотистые цветы рудбекии с темной серединой часто называют «осенним солнцем». Растение цветет долго — с июля и почти до холодов.

Гайлардия. Яркие красно-желтые цветы гайлардии выглядят очень эффектно на клумбе. Этот многолетник устойчив к жаре и может цвести до самой осени.

Тысячелистник декоративный. Современные сорта тысячелистника отличаются красивыми соцветиями разных оттенков — от белого до насыщенно-красного. Растение неприхотливо и цветет все лето.

Вероника колосковая. Стройные вертикальные соцветия делают веронику отличным акцентом в цветнике. Цветет она долго — с июня и часто до сентября.

Флокс метельчатый. Этот классический садовый многолетник славится ароматными пышными соцветиями. При правильном уходе флоксы могут цвести с середины лета до начала осени.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
