Кидаю в рукав шейку и такой лук: шашлык в духовке — крутой вариант, посоперничает с мангалом

Когда очень хочется настоящего шашлыка, а выбраться на природу нет возможности, этот способ спасает ситуацию. Мясо получается мягким, сочным и ароматным, а благодаря луковой «подушке» и маринаду вкус действительно напоминает шашлык с мангала. Многие пробуют один раз и потом готовят так снова и снова.

Главный секрет — хорошо промариновать мясо и запекать его в рукаве. Внутри сохраняется сок и аромат специй, а в конце мясо можно слегка подрумянить, чтобы появилась аппетитная корочка.

Ингредиенты

Свинина (шейка) — 1 кг, лук репчатый — 2–4 шт. (около 300–400 г), уксус яблочный — 3 ст. л., сок лимона — 3 ст. л., сахар — 1 ст. л., смесь перцев — 0,5 ч. л., приправа для мяса — 2 ст. л., рукав для запекания, вода — 4 ст. л.

Приготовление

Свинину нарезают небольшими кусочками, примерно как для классического шашлыка. Мясо перекладывают в миску, добавляют смесь перцев, приправу для мяса, 1 столовую ложку уксуса и лимонный сок. Все тщательно перемешивают и оставляют мариноваться в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше на 4–6 часов. Лук нарезают кольцами или полукольцами. К нему добавляют 2 столовые ложки уксуса, сахар и 4 столовые ложки воды. Лук аккуратно перемешивают и оставляют мариноваться примерно на час. Рукав для запекания завязывают с одной стороны и выкладывают на дно весь маринованный лук — он станет ароматной «подушкой» для мяса. Сверху раскладывают кусочки свинины. Рукав завязывают с другой стороны и делают сверху несколько небольших проколов, чтобы выходил пар. Духовку разогревают до 250 °C и отправляют противень с рукавом запекаться примерно на 50 минут.

Затем противень достают, аккуратно разрезают рукав сверху и поливают мясо выделившимся соком. После этого возвращают шашлык в духовку еще примерно на 25–30 минут, чтобы мясо красиво подрумянилось.

