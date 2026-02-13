На 23 Февраля буду готовить свинину «как шашлык на мангале»: сочная, румяная и понравится всем мужчинам

На 23 Февраля буду готовить свинину «как шашлык на мангале»: сочная, румяная и понравится всем мужчинам

Когда хочется настоящего шашлыка, а выезда на природу нет — этот рецепт выручает всегда. Мясо получается мягким, пропитанным маринадом, с румяной корочкой и тем самым «мангальным» вкусом, который любят все. Готовится просто, без углей и дыма — вся магия происходит в духовке. А мужчины такое мясо просто обожают.

Ингредиенты: свинина (только шея) — 1,2 кг, лук — 1 кг, соль — 1–1,5 ч. л., специи для шашлыка — 2 ст. л., уксус 9% — 3–4 ст. л., сахар — 2 ст. л., кипяток — 500 мл, лимонный сок — 1–2 ст. л. (по желанию).

Свинину нарезают крупными кусками, накрывают плёнкой и слегка отбивают, затем солят, добавляют специи и ещё раз аккуратно отбивают. Половину лука мелко нарезают, тщательно разминают руками и смешивают с мясом, оставляют мариноваться минимум на 2 часа. Оставшийся лук нарезают полукольцами, заливают кипятком, добавляют уксус, сахар, соль и лимонный сок — получается ароматная маринованная подушка для мяса. Духовку разогревают до 240–250 °C. В рукав для запекания выкладывают лук, сверху — мясо, не перемешивая. Рукав завязывают, делают несколько проколов и запекают 60–90 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом круче любых беляшей. Шанежки с мясом — улитки просто пальчики оближешь, а готовятся за считаные минуты.