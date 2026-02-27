Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 17:17

Этот шашлык из печени исчезает со стола за минуту — проверено

Шашлык с куриной печенью в беконе — слюнки текут от одного вида блюда Шашлык с куриной печенью в беконе — слюнки текут от одного вида блюда Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Есть блюда, которые готовятся быстро, выглядят эффектно и исчезают со стола раньше, чем успеваешь налить второй стакан лимонада. Куриная печень в беконе на мангале — именно такое. Секрет — в маринаде с ягодами можжевельника: редкий прием, который придает дымный аромат и убирает характерную горчинку печенки.

Ингредиенты:

  • куриная печень (свежая, охлажденная) — 500 г,

  • бекон (тонкие длинные слайсы) — 250 г,

  • ягоды можжевельника сушеные — 8–10 шт.,

  • чеснок — 3 зубчика,

  • соевый соус — 2 ст. л.,

  • оливковое масло — 1 ст. л.,

  • черный перец молотый — 0,5 ч. л.,

  • соль — по вкусу.

Как приготовить

Ягоды можжевельника слегка раздавить плоской стороной ножа — так они отдадут больше эфирных масел. Смешать с пропущенным через пресс чесноком, соевым соусом, оливковым маслом и перцем.

Куриную печень промыть, обсушить бумажным полотенцем, каждую долю разделить на две части. Добавить к маринаду, аккуратно перемешать ложкой — нежные волокна легко повредить руками. Оставить на 20–30 минут.

Каждый кусочек печени завернуть в полоску бекона — плотно, внахлест, как конвертик. Нанизать на предварительно замоченные в воде деревянные шпажки по 3–4 рулетика. Жарить над прогоревшими углями 10–12 минут, дважды перевернув, до хрустящей корочки бекона. Готовность проверить, разломив один кусочек: печень внутри должна быть сочной и чуть розоватой — без крови.

Почему именно можжевельник

Можжевельник в маринаде для печени — почти забытый прием из скандинавской и альпийской кухни. Он нейтрализует специфический запах субпродуктов, добавляет смолистую нотку и делает вкус более глубоким — так, словно блюдо готовили часами над настоящим лесным костром.

Блюдо богато белком и железом — куриная печень входит в топ продуктов по содержанию легкоусвояемого гемового железа. Именно благодаря беконному «панцирю» вся сочность и микроэлементы остаются внутри, а не вытекают на угли.

  • Калорийность на 100 г: 305 ккал.

  • БЖУ: 28,2/20,8/1,5.

Ранее мы делились с вами рецептом постного ужина, сохраняющего стройную фигуру.

печень
бекон
шашлык
рецепты
обеды
ужины
секреты
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Жуткие истории»: Москалькова о зверствах ВСУ над пленными россиянами
В Минобороны раскрыли детали атаки ВСУ на Россию
Бывший сотрудник ГАИ жестоко избил свою экс-супругу
Военэксперт ответил, зачем ВСУ отправляют все больше элитных групп под Сумы
Инспектор ДПС умер после того, как его переехал школьник на BMW
«Выдумывает»: Азаров рассказал, кто срывает мирный процесс по Украине
Почти 70% автопарка России составили машины старше 10 лет
Экс-депутат Рады объяснил внезапную популярность боксера Усика на Украине
Сезонная смена текстиля в ванной: нужно ли это и зачем
В ГД призвали досконально разобраться в избиении пенсионерки в Кузбассе
Новые подробности пропажи девочки в Смоленске: что не так с похитителями
Лягнувшей полицейского петербурженке вынесли приговор
Мать едва не стала убийцей собственных малолетних детей
В Сети появились кадры побега осужденного в Москве
В погоне за Гретцки и Хоу: какие рекорды НХЛ еще не побил Овечкин
Российские разработчики произвели прорыв в локализации дронов
В России перестали продавать один из романов Сорокина
Мясников признался, почему заглядывается на 50-летних россиянок
Природа против ВСУ и трусливый штурм: новости СВО к вечеру 27 февраля
На Украине назвали виновников львиной доли потерь ВСУ
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.