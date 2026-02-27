Этот шашлык из печени исчезает со стола за минуту — проверено

Шашлык с куриной печенью в беконе — слюнки текут от одного вида блюда

Есть блюда, которые готовятся быстро, выглядят эффектно и исчезают со стола раньше, чем успеваешь налить второй стакан лимонада. Куриная печень в беконе на мангале — именно такое. Секрет — в маринаде с ягодами можжевельника: редкий прием, который придает дымный аромат и убирает характерную горчинку печенки.

Ингредиенты:

куриная печень (свежая, охлажденная) — 500 г,

бекон (тонкие длинные слайсы) — 250 г,

ягоды можжевельника сушеные — 8–10 шт.,

чеснок — 3 зубчика,

соевый соус — 2 ст. л.,

оливковое масло — 1 ст. л.,

черный перец молотый — 0,5 ч. л.,

соль — по вкусу.

Как приготовить

Ягоды можжевельника слегка раздавить плоской стороной ножа — так они отдадут больше эфирных масел. Смешать с пропущенным через пресс чесноком, соевым соусом, оливковым маслом и перцем.

Куриную печень промыть, обсушить бумажным полотенцем, каждую долю разделить на две части. Добавить к маринаду, аккуратно перемешать ложкой — нежные волокна легко повредить руками. Оставить на 20–30 минут.

Каждый кусочек печени завернуть в полоску бекона — плотно, внахлест, как конвертик. Нанизать на предварительно замоченные в воде деревянные шпажки по 3–4 рулетика. Жарить над прогоревшими углями 10–12 минут, дважды перевернув, до хрустящей корочки бекона. Готовность проверить, разломив один кусочек: печень внутри должна быть сочной и чуть розоватой — без крови.

Почему именно можжевельник

Можжевельник в маринаде для печени — почти забытый прием из скандинавской и альпийской кухни. Он нейтрализует специфический запах субпродуктов, добавляет смолистую нотку и делает вкус более глубоким — так, словно блюдо готовили часами над настоящим лесным костром.

Блюдо богато белком и железом — куриная печень входит в топ продуктов по содержанию легкоусвояемого гемового железа. Именно благодаря беконному «панцирю» вся сочность и микроэлементы остаются внутри, а не вытекают на угли.

Калорийность на 100 г: 305 ккал.

БЖУ: 28,2/20,8/1,5.

