Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 10:50

Мой секрет сочного жюльена: готовлю его в беконной корзинке под картофельной крышкой, чтобы сохранить сок

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это блюдо — не просто жюльен, а настоящий кулинарный перформанс. Нежная начинка с курицей и грибами, запеченная в хрустящем беконе. Весь секрет в том, чтобы плотно выложить бекон без зазоров — это создает непроницаемую корзинку, которая не дает сыру и соку вытечь во время запекания, сохраняя всю сочность внутри.

Формирую основу: плотно выкладываю ломтики бекона (400 г) в форму без зазоров. Сверху распределяю 0,5 кг куриного фарша, приправленного солью и перцем. Мелко нарезаю лук и шампиньоны (450 г), обжариваю на 1 ст. л. растительного масла до мягкости и золотистого цвета, затем выкладываю грибную начинку поверх фарша. Сверху кладу 250 г моцареллы, нарезанной ломтиками.

Отвариваю 4-5 картофелин, делаю пюре со сливочным маслом (25 г) и рубленым укропом, равномерно распределяю его поверх сыра. Накрываю всю конструкцию оставшимися ломтиками бекона, аккуратно заправляя края. Перекладываю форму на противень и запекаю в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут. За 5 минут до готовности включаю режим конвекции, чтобы бекон сверху стал хрустящим и румяным.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Пицца из пельменей для ленивых: хитрый способ удивить семью без возни с тестом
Общество
Пицца из пельменей для ленивых: хитрый способ удивить семью без возни с тестом
Шоколадный рулет без духовки: нежный десерт, который получится даже у новичка
Общество
Шоколадный рулет без духовки: нежный десерт, который получится даже у новичка
Розочки из картошки и бекона буду делать на 23 Февраля и 8 Марта — эффектное блюдо из простых продуктов
Общество
Розочки из картошки и бекона буду делать на 23 Февраля и 8 Марта — эффектное блюдо из простых продуктов
Ни о какой колбасе не может быть и речи, когда есть такое мяско: тает во рту и собирает всех за столом
Общество
Ни о какой колбасе не может быть и речи, когда есть такое мяско: тает во рту и собирает всех за столом
Врач раскрыла, для кого опасен сыр с плесенью
Общество
Врач раскрыла, для кого опасен сыр с плесенью
еда
рецепты
бекон
мясо
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как неуклюже»: Поддубный отреагировал на «перестройку» Буданова на мир
Раскрыто число жертв атаки ВСУ по заводу в российском регионе
Экс-чиновника обвинили в завышении цен на поставки для СВО
Политолог ответил, когда Украина примет условия России
В Одинцово готовы к применению три пептидные вакцины от рака
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге
В Госкомитете по делам архивов Крыма оценили введенные против них санкции
В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ на территории России
Названы дата и место похорон детей экс-солистки группы «Воровайки»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.