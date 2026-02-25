Мой секрет сочного жюльена: готовлю его в беконной корзинке под картофельной крышкой, чтобы сохранить сок

Это блюдо — не просто жюльен, а настоящий кулинарный перформанс. Нежная начинка с курицей и грибами, запеченная в хрустящем беконе. Весь секрет в том, чтобы плотно выложить бекон без зазоров — это создает непроницаемую корзинку, которая не дает сыру и соку вытечь во время запекания, сохраняя всю сочность внутри.

Формирую основу: плотно выкладываю ломтики бекона (400 г) в форму без зазоров. Сверху распределяю 0,5 кг куриного фарша, приправленного солью и перцем. Мелко нарезаю лук и шампиньоны (450 г), обжариваю на 1 ст. л. растительного масла до мягкости и золотистого цвета, затем выкладываю грибную начинку поверх фарша. Сверху кладу 250 г моцареллы, нарезанной ломтиками.

Отвариваю 4-5 картофелин, делаю пюре со сливочным маслом (25 г) и рубленым укропом, равномерно распределяю его поверх сыра. Накрываю всю конструкцию оставшимися ломтиками бекона, аккуратно заправляя края. Перекладываю форму на противень и запекаю в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут. За 5 минут до готовности включаю режим конвекции, чтобы бекон сверху стал хрустящим и румяным.

