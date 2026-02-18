Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 13:08

Розочки из картошки и бекона буду делать на 23 Февраля и 8 Марта — эффектное блюдо из простых продуктов

Фото: D-NEWS.ru
Если хочется удивить гостей красивой подачей и при этом не стоять часами у плиты — этот рецепт точно стоит сохранить. Картофельные «розочки» с беконом выглядят как ресторанная закуска, а готовятся из самых доступных ингредиентов. Блюдо отлично подойдёт для праздничного стола, семейного ужина и даже фуршета. А главное — выглядит дорого, а стоит совсем недорого.

Ингредиенты: картофель — 5–6 средних клубней, бекон сырокопчёный — 12 полосок, соль и специи для картофеля — по вкусу, топлёное сливочное масло — 40 г, тёртый сыр — по желанию.

Духовку разогревают до 200 °C. Картофель моют и нарезают очень тонкими слайсами вдоль. Перекладывают в миску, добавляют соль, специи, вливают тёплое масло и хорошо перемешивают руками. На рабочей поверхности выкладывают три полоски бекона внахлёст. Сверху плотно размещают картофельные слайсы, при желании посыпают сыром. Аккуратно сворачивают в плотный рулет и ставят в смазанную форму для кексов. Из указанного количества получается около четырёх розочек. Запекают 35–40 минут до мягкости картофеля и румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом итальянского салата с помидорами, авокадо и моцареллой. Свежий вкус в каждой ложке.

