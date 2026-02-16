Зимняя Олимпиада — 2026
Казалось бы овощи, но как все удачно замешано! Итальянский салат с помидорами, авокадо и моцареллой — свежий вкус в каждой ложке

Яркий, сочный и по-настоящему вкусный — этот салат покоряет простотой и гармонией вкусов. Сладкие томаты черри, нежный авокадо, хрустящий огурец и мягкие шарики моцареллы идеально сочетаются с ароматной заправкой песто и лимонным соком. Отличный вариант для лёгкого ужина, праздничного стола или красивой подачи к основному блюду.

Ингредиенты: помидоры черри — 500 г, авокадо — 2 спелых плода, огурец — 1 крупный, красный лук — 1 шт., мини-моцарелла — 200 г. Для соуса: песто — 30 г, лимонный сок — 2 ст. л., морская соль — по вкусу, свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

В небольшой миске смешивают песто с лимонным соком, добавляют соль и перец по вкусу. Помидоры разрезают пополам, авокадо нарезают кубиками, огурец — ломтиками, лук — мелкими кубиками. Все ингредиенты соединяют в большой миске, добавляют моцареллу. Перед подачей салат поливают соусом и аккуратно перемешивают, чтобы сохранить форму кусочков. Подают сразу — свежим и ароматным.

Ранее мы делились рецептом салата из 4 ингредиентов. Готовим «Селедочный хит»: полезный салат, которым хочется объедаться.

