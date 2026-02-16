Зимняя Олимпиада — 2026
4 ингредиента — и «Селедочный хит» готов: полезный салат, которым хочется объедаться

Простой, сытный и невероятно вкусный — этот салат с селедкой покоряет с первого кусочка. Никакой лишней возни и сложных ингредиентов, только любимые продукты, которые идеально сочетаются между собой. Нежный картофель, пикантная сельдь, сладковатый горошек и ароматный маринованный лук создают насыщенный, по-домашнему уютный вкус. А заправка из душистого подсолнечного масла делает блюдо еще аппетитнее.

Ингредиенты: картофель отварной — 3 шт. (примерно 350 г), сельдь слабосоленая — 1 шт. (250–300 г филе), красный маринованный лук — 1 небольшая луковица (70–80 г), консервированный зеленый горошек — 150 г, нерафинированное подсолнечное масло — 2–3 ст. л.

Картофель нарезают кубиками, сельдь — небольшими кусочками, лук — тонкими полукольцами. Все ингредиенты соединяют в миске, добавляют горошек, заправляют маслом и аккуратно перемешивают. Перед подачей салату дают немного настояться, чтобы вкус стал еще ярче и насыщеннее.

Ранее мы делились рецептом печеночного торта. Масса пользы и вкус просто божественный.

