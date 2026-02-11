Если приготовите так, за него будут драться: печёночный торт — масса пользы и вкус просто божественный

Этот печёночный торт давно стал хитом на семейных застольях. Он получается нежным, сочным и совсем не «печёночным» на вкус — даже те, кто раньше не любил печень, просят добавку. Готовится из простых продуктов, а выглядит как настоящее праздничное блюдо.

Ингредиенты: куриная печень — 1 кг, лук — 1 шт., плавленый сырок — 1 шт., майонез — 2 ст. л., яйцо — 1 шт., мука — 3–4 ст. л., соль — по вкусу. Для начинки: лук — 2 шт., морковь — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, варёные яйца — 2 шт., твёрдый сыр — 80–100 г, соль — по вкусу, растительное масло для жарки.

Приготовление: печень промойте и пропустите через мясорубку вместе с луком и плавленым сырком. Добавьте майонез, яйцо, соль и муку — масса должна получиться жидковатой, как тесто на блины. Тщательно перемешайте. На разогретой сковороде испеките тонкие печёночные блинчики. Важно: последнюю порцию теста оставьте сырой — она понадобится для финального этапа. Для начинки мелко нарежьте лук, натрите морковь и обжарьте до мягкости. Остудите, добавьте измельчённый чеснок, рубленые яйца и тёртый сыр, посолите и перемешайте. Собирайте торт слоями: каждый блин промазывайте начинкой, аккуратно складывая стопкой. Верх и бока смажьте оставшейся сырой печёночной массой. Отправьте торт в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут, чтобы он слегка подрумянился и стал ещё нежнее. Готовое блюдо украсьте зеленью.

