Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 15:02

Если приготовите так, за него будут драться: печёночный торт — масса пользы и вкус просто божественный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот печёночный торт давно стал хитом на семейных застольях. Он получается нежным, сочным и совсем не «печёночным» на вкус — даже те, кто раньше не любил печень, просят добавку. Готовится из простых продуктов, а выглядит как настоящее праздничное блюдо.

Ингредиенты: куриная печень — 1 кг, лук — 1 шт., плавленый сырок — 1 шт., майонез — 2 ст. л., яйцо — 1 шт., мука — 3–4 ст. л., соль — по вкусу. Для начинки: лук — 2 шт., морковь — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, варёные яйца — 2 шт., твёрдый сыр — 80–100 г, соль — по вкусу, растительное масло для жарки.

Приготовление: печень промойте и пропустите через мясорубку вместе с луком и плавленым сырком. Добавьте майонез, яйцо, соль и муку — масса должна получиться жидковатой, как тесто на блины. Тщательно перемешайте. На разогретой сковороде испеките тонкие печёночные блинчики. Важно: последнюю порцию теста оставьте сырой — она понадобится для финального этапа. Для начинки мелко нарежьте лук, натрите морковь и обжарьте до мягкости. Остудите, добавьте измельчённый чеснок, рубленые яйца и тёртый сыр, посолите и перемешайте. Собирайте торт слоями: каждый блин промазывайте начинкой, аккуратно складывая стопкой. Верх и бока смажьте оставшейся сырой печёночной массой. Отправьте торт в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут, чтобы он слегка подрумянился и стал ещё нежнее. Готовое блюдо украсьте зеленью.

Ранее мы делились рецептом быстрой лепешки из творога и сыра в духовке. Простой рецепт для похудения — едим, и вес тает.

Проверено редакцией
Читайте также
Теперь гречка уходит килограммами: готовлю простые гречаники с фаршем — быстро и очень вкусно
Общество
Теперь гречка уходит килограммами: готовлю простые гречаники с фаршем — быстро и очень вкусно
Этот суп все просят с добавкой. Солянка «Бархатная» — простая, сытная и очень вкусная
Общество
Этот суп все просят с добавкой. Солянка «Бархатная» — простая, сытная и очень вкусная
Рисовую бумагу кидаю в шипящее масло — и выходит лодочка: необычная закуска с крабовыми палочками в стиле роллов
Общество
Рисовую бумагу кидаю в шипящее масло — и выходит лодочка: необычная закуска с крабовыми палочками в стиле роллов
Печеночный торт уже не в почете. Теперь делаю рулет — та же нежность, но гораздо интереснее
Общество
Печеночный торт уже не в почете. Теперь делаю рулет — та же нежность, но гораздо интереснее
Переполнен витаминами: просто улетный салат из свеклы и печени — гости всегда в восторге
Общество
Переполнен витаминами: просто улетный салат из свеклы и печени — гости всегда в восторге
печень
торты
закуска
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошу не лишать свободы»: соучастник покушения на генерала выступил в суде
Студенты анапского техникума оставляли родителям пугающие сообщения
В российском регионе обнаружили цыплят с опасной для человека бактерией
В «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний
В Госдуме призвали ввести потолок цен на подарки в преддверии праздников
НАТО запустила миссию в Арктике
Биолог призвала дачников проверять воду в колодце на нитраты
Военэксперт раскрыл подробности ситуации в Купянске
В России жестко отреагировали на гибель священника от дрона ВСУ
Путин наградил гендиректора российского канала орденом «За доблестный труд»
Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни
Следователи возбудили дело против напавшего на техникум
Критик назвал главный критерий для ректора Школы-студии МХАТ
В Британии раскрыли шокирующую версию подмены тела Эпштейна в изоляторе
Появилась первая версия, почему студент открыл стрельбу в техникуме
Военэксперт рассказал, как обратить в бегство ВСУ под Купянском
Пособник покушения на замглавы ГРУ сделал неожиданное заявление в суде
В Екатеринбурге полиция обнаружила семерых детей-маугли в доме без мебели
«Много другой работы»: Сапегина об уходе Богомолова из Школы-студии МХАТ
В США рассказали, как Евросоюз может случайно «ударить» по Украине
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.