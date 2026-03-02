Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 03:48

Готовлю печеночные тефтели с сырной начинкой — мой способ накормить семью полезным и вкусным ужином

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Нужно быстро приготовить что-то сытное? Эти тефтели выручают постоянно. Фарш готовится за минуты в блендере, а пока они тушатся, вы успеете сварить гречку или пюре.

Для тефтелей нужно: печень (400 г), отварной рис (100 г), твердый сыр (100 г), луковица (1 шт.), морковь (1 шт.), яйцо (1 шт.), чеснок (2-3 зубчика), мука (2 ст. л.), соль и перец по вкусу. Для соуса: сметана (200 г), томатная паста (2 ст. л.), сахар (1 ст. л.), вода (около 200–300 мл).

Сначала готовлю фарш: печень, лук, чеснок и отварной рис измельчаю в блендере до однородности. Добавляю яйцо, соль, перец и муку, хорошо перемешиваю. Сыр натираю на крупной терке. Мокрыми руками формирую из фарша шарики, внутрь каждого прячу немного сыра и обваливаю заготовки в муке. Обжариваю тефтели на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Отдельно на той же сковороде пассерую натертую морковь. Возвращаю тефтели к моркови, добавляю томатную пасту, сметану и сахар, перемешиваю. Заливаю все водой, чтобы тефтели были почти покрыты, и тушу под крышкой на медленном огне 15–20 минут. Подаю с любым гарниром, обильно полив соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Магазинный майонез больше не покупаю. Делаю сама без яиц: густой, кремовый, без химии — идеально для поста и ПП
Общество
Магазинный майонез больше не покупаю. Делаю сама без яиц: густой, кремовый, без химии — идеально для поста и ПП
В пост спасает эта шаурма: сочная начинка и хрустящий лаваш — никакого мяса не надо
Общество
В пост спасает эта шаурма: сочная начинка и хрустящий лаваш — никакого мяса не надо
Взбиваю яйца со сметаной и заливаю цветную капусту — запеканка получается такой нежной, что тает во рту
Общество
Взбиваю яйца со сметаной и заливаю цветную капусту — запеканка получается такой нежной, что тает во рту
Блюда с печенью не любил с детства, но эта запеканка изменила все! Делюсь рецептом
Общество
Блюда с печенью не любил с детства, но эта запеканка изменила все! Делюсь рецептом
Русская классика, которая всегда работает: бефстроганов из печени с грибами
Семья и жизнь
Русская классика, которая всегда работает: бефстроганов из печени с грибами
еда
рецепты
печень
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биржевая цена золота совершила новый рывок
Радостные депутаты с чемоданами жертв холокоста попали в центр скандала
Бездетность, слухи о романе с Кориковой, карьера: как живет Даниил Страхов
КСИР сообщил об удачной атаке дрона на аэропорт Бен-Гурион в Израиле
Более полусотни рейсов задержали в Сочи на фоне атаки БПЛА
Россиянам рассказали, как они будут работать перед 8 Марта
Названы опасные для сердца последствия злоупотребления пивом
Посол предупредил о планах НАТО устроить России морскую блокаду
Озвучена стоимость вылета чартером из Омана в Москву
«Три финика на обед»: российские туристы выживают в аэропорту Дубая
Названа неочевидная причина стрельбы в техасском Остине
Еще семь домов получили повреждения при атаке ВСУ на Новороссийск
Движение поездов в Прикамье приостановлено из-за аварии на путях
Жесткий ультиматум, сроки операции, потери: новые заявления Трампа по Ирану
Дипломат раскрыл планы России в Арктике
Нефть марки Brent обновила максимум с 2025 года
Стало известно о взрывах в международном аэропорту Багдада
Британская авиабаза могла попасть в центр «разборок» между США и Ираном
Медики озвучили число пострадавших при атаке Ирана на Иерусалим
Британия пошла навстречу США в конфликте с Ираном
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Удары Ирана по ОАЭ 28 февраля: последствия, жертвы, что с россиянами
Ближний Восток

Удары Ирана по ОАЭ 28 февраля: последствия, жертвы, что с россиянами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.