В пост спасает эта шаурма: сочная начинка и хрустящий лаваш — никакого мяса не надо

Беру лаваш, фасоль и свежие овощи — и готовлю сытную постную шаурму прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для Великого поста или лёгкого ужина. Его необычность в том, что фасоль отлично заменяет курицу, делая начинку сытной и питательной, а овощи добавляют свежесть и сочность. Получается обалденная вкуснятина: хрустящий, поджаренный лаваш с золотистой корочкой, а внутри — ароматная смесь фасоли, сочных помидоров, огурцов, хрустящей капусты и пикантной моркови по-корейски. Даже заядлые мясоеды просят добавки и не верят, что это постное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 3 тонких лаваша, 1 свежий огурец, 1 помидор, 1 красная луковица, 200 г белокочанной капусты, 1 банка консервированной красной фасоли, 150 г моркови по-корейски, по 1 ст. ложке кетчупа и постного майонеза. Овощи мелко нарежьте, капусту нашинкуйте. Смешайте все овощи, добавьте фасоль и морковь, заправьте смесью кетчупа и майонеза. Лаваш разрежьте пополам, выложите начинку, заверните и обжарьте на сковороде до хрустящей золотистой корочки. Подавайте горячей.

