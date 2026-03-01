Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 17:30

В пост спасает эта шаурма: сочная начинка и хрустящий лаваш — никакого мяса не надо

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру лаваш, фасоль и свежие овощи — и готовлю сытную постную шаурму прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для Великого поста или лёгкого ужина. Его необычность в том, что фасоль отлично заменяет курицу, делая начинку сытной и питательной, а овощи добавляют свежесть и сочность. Получается обалденная вкуснятина: хрустящий, поджаренный лаваш с золотистой корочкой, а внутри — ароматная смесь фасоли, сочных помидоров, огурцов, хрустящей капусты и пикантной моркови по-корейски. Даже заядлые мясоеды просят добавки и не верят, что это постное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 3 тонких лаваша, 1 свежий огурец, 1 помидор, 1 красная луковица, 200 г белокочанной капусты, 1 банка консервированной красной фасоли, 150 г моркови по-корейски, по 1 ст. ложке кетчупа и постного майонеза. Овощи мелко нарежьте, капусту нашинкуйте. Смешайте все овощи, добавьте фасоль и морковь, заправьте смесью кетчупа и майонеза. Лаваш разрежьте пополам, выложите начинку, заверните и обжарьте на сковороде до хрустящей золотистой корочки. Подавайте горячей.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Взбиваю яйца со сметаной и заливаю цветную капусту — запеканка получается такой нежной, что тает во рту
Общество
Взбиваю яйца со сметаной и заливаю цветную капусту — запеканка получается такой нежной, что тает во рту
Квашу капусту с медом и тмином. Получается кисло-сладкая, хрустящая — можно в пост и не только
Общество
Квашу капусту с медом и тмином. Получается кисло-сладкая, хрустящая — можно в пост и не только
В Челябинске мать отравившегося шаурмой школьника планирует подавать в суд
Регионы
В Челябинске мать отравившегося шаурмой школьника планирует подавать в суд
Российские школьники отравились шаурмой из ларька
Регионы
Российские школьники отравились шаурмой из ларька
Картофель в мундире по-чувашски: готовим с огуречным рассолом и чесночком
Семья и жизнь
Картофель в мундире по-чувашски: готовим с огуречным рассолом и чесночком
рецепты
шаурма
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конфликт на Ближнем Востоке парализовал один из крупнейших портов мира
Трамп заявил об успехе военной операции против Ирана
Шоу «Маска» сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
В Финляндии предрекли мировой коллапс из-за ударов США по Ирану
«Видим дилемму»: Мерц смутился из-за агрессии США против Ирана
«Только нарастать»: Нетаньяху о ближайших планах Израиля на Иран
МИД РФ опубликовал рекомендации для россиян по ситуации на Ближнем Востоке
Лавров призвал остановить эскалацию на Ближнем Востоке
В ЕС забили тревогу из-за блокады Ормузского пролива
В СК объяснили, почему пропавшие в Прикамье туристы не смогли выжить
Серия мощных взрывов прогремела в Кабуле
Опубликованы кадры из Тегерана в момент массированного обстрела
Лавров в разговоре с главой МИД ОАЭ осудил действия США и Израиля
«До добра»: Песков раскрыл роль России в кризисе на Ближним Востоке
Стало известно, сколько времени Израиль может спасаться от мести Ирана
Появились первые жертвы протестов у посольства США в Пакистане
SHAMAN отреагировал на обвинения в осквернении Байкала
Домашний матч «Сочи» против «Спартака» перенесли во второй раз из-за БПЛА
Тегеран содрогнулся от удара новейшей разработки Израиля
Названы четыре продукта, которые начали скупать в супермаркетах Дубая
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.