Блюда с печенью не любил с детства, но эта запеканка изменила все! Делюсь рецептом

Такую запеканку с удовольствием едят даже дети, которые обычно отказываются от печени. Нежная текстура и приятный вкус без горечи нравятся всем.

Для запеканки мне понадобится: куриная печень (500 г), морковь (300 г), яйца (5 шт.), сыр (100 г), зеленый лук, молоко (100 мл), сухой чеснок (1 ч. л.), соль.

Печень промываю, очищаю от пленок и отвариваю в подсоленной воде 15-20 минут до готовности. Измельчаю в блендере до однородной пастообразной консистенции. Морковь и 2 яйца отвариваю до готовности, очищаю и натираю на крупной терке. Зеленый лук мелко рублю, сыр натираю на терке. Форму для запекания застилаю пергаментом. Выкладываю слои: первый слой — печеночная масса, затем морковь, вареные яйца, зеленый лук и сыр. Для заливки взбиваю оставшиеся 3 яйца с молоком, сухим чесноком и солью по вкусу. Заливаю этой смесью подготовленные слои. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистой корочки. Даю запеканке полностью остыть прямо в форме — это важно, чтобы она хорошо держала форму при нарезке. Подаю порционными кусочками.

