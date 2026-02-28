Cажаем и радуемся годами: многолетник без хвори, не вымерзает и цветёт как часы

Рудбекия — один из самых надёжных многолетников для сада. Этот солнечный цветок с жёлтыми лепестками и тёмной серединкой выглядит просто, но в цветнике быстро становится главным акцентом. Он одинаково хорошо смотрится и в классических клумбах, и в современных миксбордерах.

Главное достоинство рудбекии — её выносливость. Растение спокойно переносит морозы до –30…–34 °C, отлично зимует без укрытия и подходит для большинства регионов. На одном месте куст может расти 5–7 лет без пересадки, не теряя декоративности и силы цветения. Рудбекия любит солнце, но мирится и с лёгкой полутенью. Почва подойдёт почти любая — главное, чтобы не было застоя воды. Полив нужен только в сильную жару, подкормки — по желанию. Болезнями и вредителями поражается крайне редко.

Цветение начинается в июне и продолжается до конца августа, а у некоторых сортов — до сентября. Если регулярно удалять отцветшие корзинки, кусты будут выглядеть аккуратными и ухоженными всё лето. Рудбекия отлично сочетается с ромашками, эхинацеей, флоксами и декоративными злаками. Она подходит для бордюров, групповых посадок и природных садов.

