Три многолетника-великана для сада: растения без забот — шикарность, высокий рост и неприхотливость

Три многолетника-великана для сада: растения без забот — шикарность, высокий рост и неприхотливость

Высокие растения способны полностью преобразить участок. Они создают живые стены, помогают зонировать пространство, закрывают заборы и делают сад визуально более ухоженным и дорогим. Эти три многолетника отличаются выносливостью, хорошей зимостойкостью и эффектным внешним видом.

Роджерсия — тропическая роскошь в северном саду. Роджерсия — мощный декоративно-лиственный многолетник с крупными резными листьями и нежными метёлками цветов. Куст вырастает до 1,5–1,8 метра. Лучше всего чувствует себя в полутени и на влажных почвах. Растение выдерживает морозы до –30 °C и может расти на одном месте 8–10 лет без пересадки. Часто используется в садах природного и лесного стиля, создавая эффект экзотического уголка.

Волжанка — белоснежный фонтан из цветов. Волжанка образует огромные пушистые соцветия, похожие на белые облака. Во время цветения она становится главным украшением участка. Высота растения достигает 1,8–2 метров. Цветёт в июне–июле, хорошо растёт возле заборов и водоёмов. Морозостойкость — до –35 °C. На одном месте может жить 15–20 лет, практически не требуя ухода.

Мискантус — живой занавес из света и воздуха. Мискантус — декоративный злак с высокими стеблями и пушистыми метёлками. Он придаёт саду современный и ухоженный вид. Высота — от 1,5 до 2,2 метра. Цветёт во второй половине лета, осенью становится золотистым, а зимой сохраняет декоративность. Выдерживает морозы до –28 °C и растёт на одном месте 10–12 лет.

Роджерсия добавит саду экзотики, волжанка — нежной пышности, а мискантус — лёгкости и движения. Посадив их один раз, вы на долгие годы получите красивый, ухоженный участок без лишних забот.