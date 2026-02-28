Взбиваю яйца с минералкой — и омлет вырастает в 3 раза выше, чем обычно, даже не верится

Взбиваю яйца с минералкой — и омлет вырастает в 3 раза выше, чем обычно, даже не верится

Беру яйца и минералку — и готовлю невероятно пышный омлет прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или лёгкого ужина. Его необычность в том, что пузырьки газированной воды делают омлет в 3 раза выше обычного, превращая его в воздушное облако. Получается обалденная вкуснятина: высокий, пористый омлет с нежной, тающей текстурой и аппетитной золотистой корочкой. Он настолько пышный, что даже не верится, что это просто яйца и вода. А готовится за считанные минуты без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 яйца, 100 мл сильногазированной минеральной воды, соль, перец, сливочное или растительное масло для жарки. Яйца слегка взбейте вилкой с солью и перцем, затем влейте минералку и быстро перемешайте (не взбивайте в пену). Разогрейте сковороду с маслом, вылейте смесь и жарьте под крышкой на среднем огне 5–7 минут, пока омлет не поднимется и не схватится сверху. Подавайте горячим.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.