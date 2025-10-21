Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 11:35

Осетинский пирог картоф-козоджын. Тесто на кефире и картофельно-грибная начинка. Сложное только название!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот традиционный осетинский пирог покорит вас своей простотой и насыщенным вкусом! Картоф-козоджын сочетает в себе нежное картофельное пюре, ароматные грибы и пряные травы, завернутые в тонкое слоеное тесто. В отличие от привычных пирогов, осетинские пироги отличаются особым способом лепки — их формируют в виде круглой лепешки с защипами по центру. Этот пирог — не просто блюдо, а часть богатой кавказской культуры, которое традиционно готовят к праздничному столу. Он получается сытным, ароматным и невероятно вкусным в сочетании со свежим маслом или сметаной.

Приготовление

Вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл кефира, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара; для начинки — 4 картофелины, 300 г грибов, 1 луковица, 50 г сливочного масла, соль, перец, зелень. Отварите картофель, разомните в пюре. Грибы и лук обжарьте до готовности. Смешайте с картофелем, добавьте зелень и специи. Замесите тесто, разделите на 2 части. Раскатайте лепешки, одну выложите в форму. Распределите начинку, накройте второй лепешкой, защипните края. Выпекайте 30–35 минут при 190 °C. Смажьте маслом после выпекания.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

