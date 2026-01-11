Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 22:52

«Нам не место на Украине»: экс-наемник рассказал о нацистах в ВСУ

De Telegraaf: наемник Хендрик покинул ВСУ из-за утренних нацистских приветствий

Наемники Наемники Фото: Shutterstock|FOTODOM
Украинские командиры используют нацистские практики в подразделениях вооруженных сил, рассказал изданию De Telegraaf бывший наемник из Нидерландов, известный как Хендрик. По его словам, именно это стало одной из главных причин, по которой он покинул Украину.

Военный уточнил, что командование полка каждое утро отдавало солдатам нацистское приветствие. В один из моментов Хендрик понял, что больше не хочет иметь ничего общего с происходящим.

Я больше не хотел иметь со всем этим ничего общего. И я был не один. Несколько других иностранцев тоже уехали; они видели, как каждое утро командование отдавало нацистское приветствие, — отметил наемник.

Хендрик отдает себе отчет, что после таких разоблачений ему «больше не место на Украине». Также многие из наемников в беседе с иностранным изданием пожаловались на плохую координацию действий командиров и низкие шансы на выживание под их руководством.

Ранее сообщалось, что иностранный легион ВСУ столкнулся с хаосом после перевода бойцов в штурмовые отряды. Наемники не могут расторгнуть контракт по своему желанию, а их родные страны не помогают через посольства. Большинство раньше служили в тылу, но теперь выполняют опасные задания, что вызывает бунты.

