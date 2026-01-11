Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 09:17

На Украине расформировали легион иностранных наемников ВСУ

MilitaryLand: состав иностранного легиона ВСУ перевели в штурмовики

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Иностранный легион Вооруженных сил Украины, созданный для набора наемников из других стран, был расформирован 31 декабря 2025 года, передает MilitaryLand. Личный состав был переведен в штурмовые подразделения.

Четыре подразделения иностранного легиона были распределены в другие военные структуры Украины, что вызвало недовольство, — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, в 475-м штурмовом полку ВСУ теперь служат бойцы 1-го и 3-го легионов. Наемники 2-го и 4-го легионов были переведены в 475-й штурмовой полк и 157-е подразделение ВСУ. После подачи жалобы на реорганизацию командования командир 2-го легиона был отстранен от должности и направлен на выполнение задач в отдаленный регион страны.

Ранее сообщалось, что иностранный легион ВСУ столкнулся с хаосом после перевода бойцов в штурмовые отряды. Наемники не могут расторгнуть контракт по своему желанию, а их родные страны не помогают через посольства. Большинство раньше служили в тылу, но теперь выполняют опасные задания, что вызывает бунты.

