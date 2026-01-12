Интернациональный легион Украины расформировали, а его бойцов перевели в состав регулярных штурмовых подразделений ВСУ. Причина — катастрофическая нехватка людей, а также крайне сомнительный контингент легионеров, с которыми у украинских военных все больше проблем. Почему у Киева не получилось воевать с Россией руками иностранных наемников и какая судьба их ждет в новом качестве, в своей колонке для NEWS.ru рассказал политический аналитик кандидат исторических наук Александр Чаусов.

Почему не сработал иностранный легион

Первые сообщения о расформировании всех четырех подразделений украинского иностранного легиона появились в конце 2025 года. И если вспомнить историю этого формирования, то его роспуск выглядит весьма символично.

Владимир Зеленский призвал «всех защитников демократии» из других стран вступать в ряды легиона еще в 2022 году. Уже вскоре в СМИ появились репортажи с очередями желающих, выстроившихся к посольствам Украины по всему миру. Неоднократно упоминалось, что подразделение организовано по принципу испанских интербригад, которые в 1930-е годы боролись с фашизмом.

Пропаганда Киева утверждала, что на пике в интернациональном легионе воевало порядка 20 тыс. человек. Однако даже западные эксперты сходятся во мнении, что максимальное количество его наемников не превышало и четырех тысяч. Да и фашизм, с которым так яро призывали бороться «диких гусей», оказался по другую сторону баррикад.

Свидетельство тому — недавнее интервью нидерландского наемника по имени Хендрик, которого угораздило записаться в 3-й штурмовой корпус на базе нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Хотя вербовщики уверяли новобранцев, что идеология этого формирования давно поменялась, «римские приветствия», свастика и прочая характерная атрибутика в нем осталась на своем месте.

Ничего хорошего Хендрик не рассказал и о составе легиона. «Милые люди» из Колумбии, Венесуэлы, Аргентины и Эквадора открыто угрожали ему «пером под ребро» и демонстрировали на своих смартфонах шокирующие кадры с отрезанием голов. Суровую правду не скрывали даже иностранные вербовщики: большинство членов интерлегиона пришли в него, чтобы зарабатывать деньги, участвовать в «охоте» на русских или просто скрыться от тюрьмы.

Как наемники оказались вне закона

Перевод иностранцев в штурмовые подразделения ВСУ лишил их самого важного права — уйти. Если раньше наемники могли разорвать контракт с армией и в любой момент вернуться домой, то теперь такая возможность у них пропала. И в конечном итоге последствия этого решения еще дадут о себе знать: легионеры и раньше устраивали вооруженные конфликты друг с другом и украинскими военными, а их перевод в статус пушечного мяса вряд ли будет способствовать стабилизации обстановки.

Не добавляет позитива положению наемников и их систематическое уничтожение, которое ведут ВС РФ. Одной из первых и самых громких подобных операций стал ракетный удар по учебному центру во Львовской области в марте 2022 года. Тогда одним махом российским войскам удалось ликвидировать около 180 «специалистов».

Впрочем, эта работа ведется на законных основаниях, о чем не раз заявлял президент России Владимир Путин.

«Хочу напомнить, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — заявил он в марте 2025 года на военном совещании в одном из командных пунктов в Курской области.

Почему наемники стали «мясом»

Хотя для самих наемников перевод в штурмовики оказался неприятным сюрпризом, для украинского командования он стал единственным выходом: сейчас Киев комплектует штурмовые части любым доступным человеческим материалом. По данным Минобороны РФ, только за 2025 год ВСУ потеряли 513 480 военнослужащих. При этом с начала СВО до прошлого августа потери составили более 1,7 млн человек убитыми и ранеными. Если верить данным о том, что население Украины составляет порядка 28,7 млн человек, то только в ходе спецоперации страна потеряла 6% жителей.

При такой динамике 3000–4000 солдат не лишние. К тому же иностранный контингент обучен и экипирован значительно лучше, чем принудительно мобилизованные штурмовики-украинцы. Правда, если учесть степень морального разложения ВСУ, появляются большие вопросы к тому, с кем в итоге начнут воевать «ценные иностранные специалисты».

К слову, в штурмовики пошли не все иностранцы. На Украине есть зарубежные подразделения и в составе Главного управления разведки — их кадровые перестановки фактически не затронули. Однако с этой проблемой, думается, справятся российские вооруженные силы.

Что касается интернационального легиона, то его роспуск стал очевидным сигналом как для самих желающих «пострелять в русских за деньги», так и для западной аудитории в целом. Во-первых, желающие подсобить ВСУ теперь окончательно поймут, что ничего хорошего их не ждет — никакого «элитного» статуса, только передовая, только мясные штурмы. Во-вторых, для всего мира стало очевидным, что у Киева банально заканчиваются люди — не только на передовой, а и вообще в стране. И это немаловажный фактор, который лишь приближает победу России.

