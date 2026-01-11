Все наемники сбежали на Запад? Что случилось с иностранным легионом Украины

Иностранные легионы в составе ВСУ официально расформированы. Что случилось с наемниками ВСУ, кто сбежал с Украины, куда перевели других, почему они недовольны?

Портал Militaryland сообщил, что «интернациональные легионы» ВСУ были официально расформированы. 31 декабря 2025 года Киев ликвидировал структуры иностранных наемников, существовавшие на Украине с марта 2022 года.

По состоянию на 2025 год в составе ВСУ действовали четыре интернациональных легиона: три боевых и один учебный. Численность каждого составляла порядка батальона (400–600 человек). Все они были ликвидированы в ходе масштабных изменений в ВСУ:

1-й и 3-й легионы вошли в 475-й штурмовой полк, который существует в составе штурмовых войск Украины;

2-й легион, командование которого публично выступило против преобразований, был расформирован — его личный состав, предположительно, также включен в 475-й полк;

4-й легион преобразовали в 157-й международный учебный центр.

Militaryland подчеркивает, что реформа затронула только структуру Сухопутных войск ВСУ, интернациональный легион Главного управления разведки (ГУР) Украины функционирует отдельно и продолжает работу в штатном режиме. Это подразделение специализируется на боевой разведке, диверсионных и террористических операциях.

Какая судьба ждет наемников иностранного легиона Украины, куда они попали

СМИ сообщили о предстоящей ликвидации иностранных легионов ВСУ в декабре 2025 года. Известия немедленно вызвали возмущение в рядах наемников: после реформы иностранцы лишились права разорвать контракт по собственной инициативе и вошли в подразделения ВСУ, обладающие очень плохой репутацией штрафбатов и заградотрядов.

«Раньше большинство наемников находились в тылу и получали приличную зарплату, а теперь им придется выполнять задачи, сопряженные с реальным риском для жизни», — отмечают в российских спецслужбах.

«Наемников пустят на мясо», — комментируют в соцсетях.

Показательной стала судьба командира 2-го интернационального легиона, который обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) с требованием правовой оценки происходящего. Вскоре он был отстранен от должности и отправлен служить в противоположный «угол» Украины.

Его заместитель Андрей Спивак заявил в разговоре с «Би-Би-Си», что штурмовые войска, куда должны включить боевиков легиона, официально даже не созданы.

«Что сейчас происходит? Нас просто ликвидируют в никуда», — заявил он.

По его словам, иностранные наемники воспримут «перевод» в штурмовые войска как предательство и разорвут контракт. Кроме того, у штурмовых полков сомнительная репутация, высокие потери и жесткое отношение командования.

«Ни для кого не секрет, что штурмовые войска комплектуются во многом за счет уголовников, людей с судимостями. То есть у нас с одной стороны будет фактически „штрафбат“, а с другой — иностранцы, которые готовы рисковать своей жизнью ради Украины. Это разные люди, и к ним должны быть кардинально разные подходы», — заявил Спивак.

В командовании ВСУ назвали реформу «эволюционным процессом». По их словам, легионы, «уже сыграли свою роль», которая была важной лишь в первые годы конфликта.

Сколько всего наемников побывало на Украине, сколько уничтожено

Интернациональные легионы начали формироваться по решению Владимира Зеленского с 27 февраля 2022 года. 1-й легион начал действовать уже в марте 2022 года.

С начала СВО к подразделениям иностранных наемников присоединились тысячи приезжих из более чем 75 стран мира, в том числе Великобритании, США, Грузии, Польши, Беларуси, Эстонии, Колумбии, Бразилии. Точное количество наемников, которые побывали в составе легионов, неизвестно: в октябре 2024 года директор ФСБ Александр Бортников заявил, что через интернациональный легион ВСУ прошло около 18 тыс. человек. Людей туда вербуют украинские диппредставительства, отметил он.

В марте 2024 года Минобороны РФ сообщало, что на Украине побывало порядка 13,4 тыс. наемников, из которых почти 6 тыс. уничтожены, а многие покинули страну.

