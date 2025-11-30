ВСУ расстреливают своих? Штурм Гуляйполя, наступление в Запорожье 30 ноября

Попав в тяжелое положение в Гуляйполе, ВСУ начали грызть друг друга. Что известно о внутренних конфликтах и расстрелах своих, как идет штурм Гуляйполя 30 ноября, что с наступлением в Запорожье?

Что известно об убийствах в ВСУ под Гуляйполем

Украинские Telegram-каналы рассказали, что бойцы ВСУ под Гуляйполем могли убить полковника, которого послали удержать их от отступления.

«Полковник Андрей Ковалев, отправленный сдержать бегство двух рот, покинувших позиции под Гуляйполем, и вернуть их на позиции, уничтожен. И, по всей видимости, его ликвидировали свои же, чтобы не мешал бежать. Две роты смылись, полковник остался», — рассказал Telegram-канал «На самом деле в Запорожье».

В Сети предполагают, что Ковалев мог быть убит бойцами 102-й бригады территориальной обороны ВСУ. Ранее стало известно, что 102-я ТрО оказалась зажата между наступающими российскими войсками и боевиками из одиозного 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Штурмовиков отправили в качестве заградотряда, который должен был убивать отступающих бойцов территориальной обороны. Украинские военные блогеры признали факт убийства отступавших тероборонщиков, назвав это «случаями дружественного огня». Официальные представители штурмовых войск Украины и ВСУ умолчали об этих случаях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как идет штурм Гуляйполя, удалось ли ВС РФ зайти в город

30 ноября в ежедневной сводке Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают атаковать противника в Запорожской области. По данным военных Telegram-каналов, ВСУ бросили большие подкрепления на защиту Гуляйполя, которое не в состоянии удержать ненадежные отряды теробороны.

«Переброской резервов штаб ВСУ в Запорожье пытается решить проблему потери города, а также его окружения в районе села Зеленого. За сутки ВСУ предприняли более 17 контратак, бросили в бой еще несколько подразделений дронщиков. Этими действиями им удалось замедлить наше продвижение с южной и восточной частей города. Замедлить, но не остановить. При этом ВСУ вынуждены снимать резервы с Орехово и Покровского, оголяя южный фланг Павлограда», — утверждает Telegram-канал Condottiero.

Вечером 29 ноября стало известно, что ВС РФ начали штурм села Доброполье к северу от города. По некоторым данным, уже до трети поселка заняты российскими силами. С южной стороны войска РФ наступают у Дорожнянки, отмечает Telegram-канал WarGonzo. Украинские пропагандистские каналы признают, что ВС РФ все ближе к линиям обороны ВСУ и «бывают ситуации, когда ВСУ теряют позиции и людей на них».

«Также наши войска подходят к Варваровке и Прилукам. Все, что лежит восточнее реки Гайчур, будет в ближайшее время противником потеряно», — констатирует военный эксперт Борис Рожин.

Тем временем Россия с помощью БПЛА агитирует боевиков ВСУ в Гуляйполе сдаться в плен.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как идет наступление в Запорожье, где есть прорывы

На юге-западе Запорожской области ВС РФ штурмуют позиции ВСУ в Степногорске, сообщили в Минобороны РФ.

Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил о продолжении боев в районе Степногорска и Приморского.

«Людей как таковых в Приморском практически не осталось, основную роль сдерживания выполняют БПЛА и операторы, а вылазки осуществляют отряды ГУР, которых не жалеют от слова „совсем“. По тактике противника видно, что он смирился с потерей этого рубежа и просто пытается выиграть время для формирования новой линии обороны у Малоекатериновки. Там инженерная техника отмечается каждый день. Наши операторы ее уничтожают, а они завозят новую. Основная проблема — это дроны противника. У противника в дроновом компоненте на этом направлении преимущество, чем он и пользуется, не жалея свои „птички“», — сообщил «Архангел спецназа».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

