Президент США Дональд Трамп потребовал по Нобелевской премии мира за каждый конфликт, помощь в прекращении которого он оказал. Такие слова прозвучали во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.

Я имею в виду, что надо получать Нобелевскую премию за каждую остановленную войну, — сказал Трамп.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что американский лидер достоин Нобелевской премии мира за операцию в Венесуэле. Она подчеркнула, что события 3 января навсегда изменили ход истории региона и открыли путь к освобождению страны.

Между тем политолог-американист, политтехнолог Павел Дубравский выразил мнение, что Трамп не был удостоен Нобелевской премии мира из-за ряда спорных поступков. По его словам, комитет нашел компромиссное решение, вручив награду Мачадо. Он отметил, что, возможно, это промежуточное решение. По словам политолога, его можно объяснить тем, что Мачадо пользуется поддержкой Трампа.

Там Трамп считает, что Норвегия отказалась присуждать ему Нобелевскую «по глупости». Американский лидер добавил, что это не имеет значения, потому что он все равно «спас миллионы жизней».