В ОАЭ заявили о трагических последствиях атаки на аэропорт Абу-Даби Один человек погиб и семеро пострадали в результате атаки на аэропорт Абу-Даби

Число жертв иранской атаки по Объединенным Арабским Эмиратам выросло, проинформировал оператор аэропортов Абу-Даби. Он официально подтвердил гибель по меньшей мере одного человека в результате инцидента в воздушной гавани столицы.

Абу-Даби Эйрпортс подтвердил инцидент в международном аэропорту Зайд, который привел к смерти одного гражданина азиатской страны, — говорится в заявлении компании, опубликованном в соцсети X.

Еще семь человек получили ранения. Позже выяснилось, что погибший — гражданин Пакистана, ставший жертвой падения обломков иранских ракет.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших при атаке на аэропорт Дубая, а также о пожаре в отеле Fairmont the Palm на Пальм-Джумейра, где также есть раненые. Несмотря на заявления Минобороны ОАЭ об успешном перехвате 137 ракет и 209 беспилотников, обломки сбитых целей нанесли урон инфраструктуре и привели к жертвам среди гражданского населения.

До этого стало известно, что мировой рынок нефти может столкнуться с резким скачком цен из-за ситуации на Ближнем Востоке. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев уточнил, что стоимость барреля в ближайшее время превысит отметку в $100 (7,7 тыс. рублей).