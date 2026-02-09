Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 11:44

Нобелевского лауреата приговорили к тюремному заключению в Иране

Нобелевского лауреата Мохаммади приговорили к семи годам тюрьмы в Иране

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади приговорили более чем к семи годам тюрьмы в Иране, сообщила газета The Guardian. Ее обвиняют в сборе данных и пропаганде.

Приговор вынес суд города Мешхед 7 февраля. Помимо тюремного заключения ей назначили двухлетний запрет на поездки. Кроме того, женщина получила два года внутренней ссылки в город Хосф.

Мохаммади арестовали в декабре 2025 года во время поминальной церемонии в честь иранского юриста Хосрова Аликорди. В начале февраля она объявила о голодовке. Женщину приговорили к нескольким тюремным срокам.

Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика может атаковать американские базы в регионе Персидского залива в случае нападения США на ее территорию. По его словам, Тегеран не может атаковать территорию Соединенных Штатов.

До этого неназванные американские чиновники заявили, что Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве крупной уступки США. Однако в приоритете у Тегерана — ранее предложенный Вашингтоном проект регионального консорциума по производству ядерной энергии.

