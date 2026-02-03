Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 10:57

В США узнали о готовности Ирана пойти на большую уступку

NYT: в Иране могут свернуть ядерную программу в рамках уступки США

Фото: Xinhua/Shadati/Global Look Press
Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве крупной уступки США, сообщает издание New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников. Однако в приоритете у Исламской Республики — ранее предложенный Вашингтоном проект регионального консорциума по производству ядерной энергии.

Для того, чтобы успокоить ситуацию, Иран готов закрыть или приостановить свою ядерную программу, что является крупной уступкой, но он предпочел бы выдвинутое Соединенными Штатами в прошлом году предложение о создании регионального консорциума для производства ядерной энергии, — говорится в сообщении.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что по инициативе дружественных государств региона поручил министру иностранных дел подготовить условия для диалога с США. Он также подчеркнул, что переговоры должны проходить в рамках национальных интересов Ирана.

До этого американский лидер Дональд Трамп предупредил, что отсутствие договоренностей с Ираном будет иметь негативные последствия. Он подчеркнул, что не может с уверенностью гарантировать достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

