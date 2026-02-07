В Иране рассказали о возможном ответе на агрессию США Аракчи: Иран в ответ на нападение может атаковать базы США в Персидском заливе

Иран может атаковать американские базы в регионе Персидского залива в случае нападения США на его территорию, заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera глава иранского МИД Аббас Аракчи. По его словам, Исламская Республика не может атаковать территорию Соединенных Штатов.

Мы не будем атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападет на нас, но мы атакуем его базы в регионе, — сказал Аракчи.

Политолог-американист Малек Дудаков уверен, что США и Иран могут заключить ядерную сделку. По его словам, сценарий соглашения выглядит реалистичным, если будет предусматривать смягчение санкций в обмен на сотрудничество с американскими компаниями.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин рассказал, что президент США Дональд Трамп боится нападать на Иран из-за близости страны к американским военным объектам. Кроме того, по его словам, это может создать трудности для нефтяной стратегии главы Белого дома.