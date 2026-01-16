Стало известно, почему Трамп боится нанести удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп боится нападать на Иран из-за близости со страной американских военных объектов, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Кроме того, по его словам, это может создать трудности для нефтяной стратегии главы Белого дома.

Нанести масштабный удар по Ирану Трамп побаивается, потому что вблизи страны существует сеть американских баз в других арабских государствах. Тегеран может нанести удар по этим базам, а также ударить по Израилю. А для Трампа это вопрос критичный. Плюс к этому Иран может заблокировать Ормузский пролив, через который проходит большая часть ближневосточной нефти. И тогда цены на сырье вырастут, а Трамп, наоборот, хочет их снизить, — пояснил Блохин.

Ранее сообщалось, что три арабских государства активно участвовали в дипломатических переговорах с Трампом с целью предотвратить военные действия США против Ирана. Саудовская Аравия, Катар и Оман предложили дать Тегерану шанс проявить миролюбивую инициативу.