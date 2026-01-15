Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 17:25

Стало известно, кто удержал Трампа от удара по Ирану

AFP: Саудовская Аравия, Катар и Оман смогли убедить Трампа не атаковать Иран

Дональд Трамп
Три арабские страны приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не наносить удар по Ирану, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на саудовского чиновника. Издание отмечает, что Саудовская Аравия, Катар и Оман выступили за предоставление Тегерану возможности проявить добрую волю.

Мы сказали США, что атака на Иран приведет к серии серьезных ответных ударов в регионе, — сказал собеседник журналистам.

По словам чиновника, эти государства предостерегли Вашингтон, что эскалация приведет к серьезным негативным последствиям для всего региона. Он подчеркнул, что на данный момент переговоры продолжаются, чтобы укрепить хрупкое доверие и сохранить позитивную динамику.

Ранее Трамп публично обратился к американцам и гражданам союзных стран, которые в данный момент находятся в Иране. Он рекомендовал им срочно покинуть территорию государства.

Прежде Трамп заявил, что Исламская Республика стремится к свободе. Штаты, по словам главы Белого дома, готовы оказать в этом помощь, однако он не уточнил, каким образом это будет сделано.

США
Иран
Саудовская Аравия
Дональд Трамп
