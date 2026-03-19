Китай представил новое высокотехнологичное оружие — графитовую бомбу, способную обесточить целые города, не причиняя разрушений и не вызывая жертв, передает китайское издание Sohu. Не исключено, что оно может повлиять на ситуацию вокруг Тайваня.

Вместо взрывов бомба распыляет микроволокна с высокой электропроводностью, которые, оседая на линиях электропередач и оборудовании, вызывают масштабные короткие замыкания. Удаление этих частиц крайне затруднено, что делает восстановление энергоснабжения долгим и проблематичным. Таким образом, новое оружие Китая парализует критическую инфраструктуру: транспорт, связь, системы здравоохранения и водоснабжения.

Тем временем постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин рассказал, что Россия обладает данными о готовящихся провокациях со стороны Украины с применением химического оружия. По его словам, целью этих действий является последующее обвинение российских вооруженных сил. В качестве примера он привел ситуацию в Харьковской области.