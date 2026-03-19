Каллас начала бояться капитуляции Украины перед Россией Каллас призвала ЕС найти для Украины решение, исключающее капитуляцию перед РФ

Евросоюзу необходимо найти решение для завершения конфликта на Украине, отличное от полной капитуляции Киева перед Россией, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-подходе перед саммитом ЕС. По ее мнению, эскалация на Ближнем Востоке играет на руку Москве, что делает урегулирование украинского кризиса еще более приоритетной задачей для Брюсселя, передает РИА Новости.

Война на Ближнем Востоке связана с [конфликтом] на Украине и, к сожалению, Россия получает выгоду от конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому завершение этой войны также крайне важно для того, чтобы найти решение по Украине, которое не означало бы полной капитуляции перед Россией, — сказала Каллас.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ получала от стран Европы сигналы о том, что они хотят занять место за столом переговоров по Украине. Однако Москва, по словам представителя Кремля, считает это нецелесообразным.

Также Песков отметил, что Кремль солидарен с позицией президента США Дональда Трампа относительно снижения профессионального уровня нынешних европейских лидеров. Как подчеркнул прессекретарь, современная политическая элита Европы заметно уступает своим предшественникам.