19 марта 2026 в 13:30

Каллас начала бояться капитуляции Украины перед Россией

Фото: Igor Zadecki/Arena Akcjiji/Global Look Press
Евросоюзу необходимо найти решение для завершения конфликта на Украине, отличное от полной капитуляции Киева перед Россией, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-подходе перед саммитом ЕС. По ее мнению, эскалация на Ближнем Востоке играет на руку Москве, что делает урегулирование украинского кризиса еще более приоритетной задачей для Брюсселя, передает РИА Новости.

Война на Ближнем Востоке связана с [конфликтом] на Украине и, к сожалению, Россия получает выгоду от конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому завершение этой войны также крайне важно для того, чтобы найти решение по Украине, которое не означало бы полной капитуляции перед Россией, — сказала Каллас.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ получала от стран Европы сигналы о том, что они хотят занять место за столом переговоров по Украине. Однако Москва, по словам представителя Кремля, считает это нецелесообразным.

Также Песков отметил, что Кремль солидарен с позицией президента США Дональда Трампа относительно снижения профессионального уровня нынешних европейских лидеров. Как подчеркнул прессекретарь, современная политическая элита Европы заметно уступает своим предшественникам.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
