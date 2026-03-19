Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 13:24

Американскую звезду телеэфиров заподозрили в педофилии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Участник популярного американского реалити-шоу «19 детей и это не предел» Джозеф Даггер был арестован по обвинению в домогательствах к ребенку, сообщает The New York Times. Звезду скандального телепроекта задержали в среду, 18 марта.

По версии следствия, инцидент произошел еще в 2020 году: Даггер обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Ему инкриминируют развратные действия и непристойное поведение. Дата судебного заседания по делу пока не назначена.

Американское реалити-шоу «19 детей и это не предел» выходило на канале TLC с 2008 года и было посвящено многодетной семье Даггер, известной своими консервативными христианскими взглядами. Проект пользовался популярностью, однако в 2015 году его закрыли из-за скандала: выяснилось, что старший сын Джош Даггер домогался своих сестер.

Несмотря на тяжесть обвинений, уголовное дело тогда не возбудили — истек срок давности преступлений. Однако позже Даггер снова оказался в центре внимания правоохранителей. В 2021 году его арестовали за хранение фото- и видеоматериалов с детской порнографией. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 12 годам и 7 месяцам тюремного заключения.

Ранее актер Джон Элфорд, известный по сериалу «Лондон в огне», скончался в тюрьме в возрасте 54 лет. Он был приговорен к 8,5 года тюремного заключения в январе после того, как был признан виновным в изнасилованиях подростков, произошедших во время вечеринки в доме друга.

США
педофилы
дети
звезды
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.