Американскую звезду телеэфиров заподозрили в педофилии

Участник популярного американского реалити-шоу «19 детей и это не предел» Джозеф Даггер был арестован по обвинению в домогательствах к ребенку, сообщает The New York Times. Звезду скандального телепроекта задержали в среду, 18 марта.

По версии следствия, инцидент произошел еще в 2020 году: Даггер обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Ему инкриминируют развратные действия и непристойное поведение. Дата судебного заседания по делу пока не назначена.

Американское реалити-шоу «19 детей и это не предел» выходило на канале TLC с 2008 года и было посвящено многодетной семье Даггер, известной своими консервативными христианскими взглядами. Проект пользовался популярностью, однако в 2015 году его закрыли из-за скандала: выяснилось, что старший сын Джош Даггер домогался своих сестер.

Несмотря на тяжесть обвинений, уголовное дело тогда не возбудили — истек срок давности преступлений. Однако позже Даггер снова оказался в центре внимания правоохранителей. В 2021 году его арестовали за хранение фото- и видеоматериалов с детской порнографией. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 12 годам и 7 месяцам тюремного заключения.

