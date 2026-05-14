«Кошельки» Ермака начали вносить за него залог РИА Новости: люди из окружения Ермака начали вносить за него залог

Связанные с бывшим главой офиса президента Украины Андреем Ермаком лица начали публично заявлять о внесении за него залога, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам источника агентства, первой о внесении 8 млн гривен сообщила член наблюдательного совета «Укрнафты» и Ощадбанка Роза Тапанова.

«Кошельки» бывшего главы офиса украинского президента без стеснения начали сообщать о внесении залога за своего шефа, — заявил источник.

Ранее в пресс-службе украинского Центра противодействия коррупции заявили, что суд запретил Ермаку общаться с его гадалкой Вероникой Аникиевич и несколькими другими лицами. Отмечается, что запрет начнет действовать после выхода Ермака под залог в 180 млн гривен (304,2 млн рублей).

До этого научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов сообщал: появление информации о том, что Ермак консультируется с гадалками, грозит лидеру государства проблемами во время будущей предвыборной кампании. По его словам, такие данные не придают политического веса украинскому руководству.