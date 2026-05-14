Экс-нардеп раскрыл хитрый план арестованного Ермака для выхода на свободу

Арестованный экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак может попытаться выйти на свободу, открыв народный сбор средств для внесения залога, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он отметил, что сумма в 140 млн гривен (777,4 млн рублей) слишком велика для украинского чиновника и его родственников.

Сумма залога для Ермака достаточно серьезная — 140 млн гривен. Понятно, что она может быть внесена лично чиновником, который говорит, что у него таких денег нет. Средства могут дать родственники, но у них тоже они отсутствуют. Их можно внести юрлицам или простым гражданам. Но данная сумма должна быть легитимной, то есть честно заработанной. А здесь есть проблема: таких белых денег у Ермака точно нет. Сейчас рассматривается такая схема, чтобы мелкими суммами через граждан собрать залог. Знаете, такие сердобольные граждане готовы внести по несколько сотен тысяч гривен. Однако то, что доброжелатели будут именно с Украины, — такой информации нет, — пояснил Олейник.

Он отметил, что украинские блогеры и депутаты уже предупредили о намерении отслеживать любые подозрительные переводы и обращаться в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру для проверки легитимности залоговых средств. По его словам, в условиях, когда власть Зеленского демонстрирует слабость и не смогла помочь другим фигурантам коррупционных дел, желающих страховать «горящий дом» в стране практически не осталось.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Ермак планирует покинуть Украину. До этого экс-глава офиса президента страны жаловался, что у него нет денег на внесение залога в суде.

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов ранее заявил, что Ермак может покинуть страну и скрыться, дабы избежать судебных разбирательств по коррупционному делу. В то же время он не исключил, что политик останется на родине и будет противостоять выдвинутым против него обвинениям.