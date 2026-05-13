Политолог раскрыл дальнейшую судьбу Ермака на фоне судебных разбирательств

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак может покинуть страну и скрыться, чтобы избежать судебных разбирательств по коррупционному делу, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. В то же время он не исключил, что политик останется на родине и будет противостоять выдвинутым против него обвинениям.

Фактически у Ермака сейчас нелегкий выбор: либо поставить во главу интересы личной безопасности, то есть уезжать из страны и не ввязываться в политическую борьбу. Но это означает тогда фактически поставить крест на своей возможной карьере и влиянии. Либо пойти на риски, остаться в стране, занять активную позицию, опровергать обвинения НАБУ и САП, которые против него выдвигаются, и пытаться сыграть какую-то роль уже на следующем витке политической жизни Украины. И, конечно, тут многое зависит от личности человека, который этот выбор делает. Я вполне допускаю, что Ермак может сбежать и залечь на дно, и также с большой вероятностью он способен остаться, — прокомментировал Кортунов.

Ранее Ермак, которому недавно предъявили обвинение в коррупции, назвал его безосновательным. Он связал произошедшее с давлением на следствие и сообщил, что вместе с адвокатами изучает материалы дела.