«Фокус не пройдет»: экс-нардеп о проблеме при сборе денег на залог Ермаку

Никто не хочет вносить залог за бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, опасаясь реакции США, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, Ермаку не удастся избежать ответственности так же легко, как это удалось бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову.

Есть такое выражение «нема дурних». На всякий случай надо подальше держаться [от передачи денег на залог за Ермака], потому что все понимают, что за этим стоят США. Значит, рано или поздно все это обрушится, и финансы никто не вернет. Пока такая картина, но будем наблюдать. Я, например, считаю 50% на 50%. В отличие от Чернышова, когда были выделены деньги из общака прямо на залог, сейчас, думаю, этот фокус уже не пройдет, — сказал Олейник.

Ранее Ермак в ходе судебного разбирательства заявил, что его друзья и знакомые могут внести за него установленный залог в размере $3,1 млн (227 млн рублей). При этом, по словам экс-главы офиса Зеленского, для него эта сумма является «неподъемной».