14 мая 2026 в 18:37

Военэксперт ответил, почему ВСУ начали использовать танк Т-84

Военэксперт Марочко: ВСУ используют Т-84 из-за нехватки западной бронетехники

Военнослужащие ВСУ
Вооруженные силы Украины используют танки Т-84 «Оплот» из-за нехватки западной бронетехники, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что практически все переданные странами НАТО танки уничтожены российской армией.

Т-84 «Оплот» ― довольно неплохая техника, являющаяся советским наследием. Она по многим показателям намного лучше, нежели западные аналоги, которые были поставлены странами НАТО. Это очень выносливая техника, и, естественно, потенциал у нее намного выше, чем у тех же Abrams или Leopard. Также хочу отметить, что даже старые образцы, такие как Т-62, находящиеся на линии боевого соприкосновения, несмотря на то, что они морально устаревшие, при всевозможных модификациях ведут себя лучше, чем современные западные образцы. Танки и бронетехника, которые были поставлены Германией, США, Великобританией и Францией, практически все уничтожены, ― сказал Марочко.

Ранее заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что западное оружие, которое перепродают ВСУ, обнаружили у террористических формирований в ряде стран Африки и Ближнего Востока. По его словам, речь идет о вооружении и боеприпасах, оказавшихся у боевиков в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Сирии.

Софья Якимова
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
