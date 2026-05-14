Военэксперт ответил, почему ВСУ начали использовать танк Т-84

Вооруженные силы Украины используют танки Т-84 «Оплот» из-за нехватки западной бронетехники, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что практически все переданные странами НАТО танки уничтожены российской армией.

Т-84 «Оплот» ― довольно неплохая техника, являющаяся советским наследием. Она по многим показателям намного лучше, нежели западные аналоги, которые были поставлены странами НАТО. Это очень выносливая техника, и, естественно, потенциал у нее намного выше, чем у тех же Abrams или Leopard. Также хочу отметить, что даже старые образцы, такие как Т-62, находящиеся на линии боевого соприкосновения, несмотря на то, что они морально устаревшие, при всевозможных модификациях ведут себя лучше, чем современные западные образцы. Танки и бронетехника, которые были поставлены Германией, США, Великобританией и Францией, практически все уничтожены, ― сказал Марочко.