Стало известно, как накажут врачей клиники Новороссийска за смерть мальчика

Врачам частной клиники Новороссийска, где умер восьмилетний мальчик, грозит лишение свободы до трех лет, заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, наказание может быть условным. Он предположил, что медикам запретят заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.

За причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей грозит до трех лет лишения свободы. На практике за подобное деяние, совершенное впервые, в колонию никого не отправляют. На аналогичный период времени (три года. — NEWS.ru) может быть установлен запрет заниматься врачебной деятельностью, — пояснил адвокат.

По словам Багатурии, скорее всего, суд накажет врачей-исполнителей, которые решили сделать ребенку укол.

Ранее стало известно, что в частной клинике Новороссийска после приема у врача скончался школьник. Близкие привели ребенка в медучреждение, поскольку он пожаловался на боль в ухе и высокую температуру.

Тетя мальчика заявила, что ему сделали укол, после чего он потерял сознание. Женщина утверждает, что ребенок посинел, а в клинике якобы не было препаратов для оказания экстренной медицинской помощи. Отца школьника в это время отправили в аптеку за лекарствами, отметила тетя. Вызванная бригада скорой помощи не смогла спасти ребенка.

В медучреждении сообщили, что врачи приняли все необходимые меры, чтобы вернуть пациента к жизни. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти мальчика.