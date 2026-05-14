День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 18:30

Стало известно, как накажут врачей клиники Новороссийска за смерть мальчика

Адвокат Багатурия: врачам клиники могут дать условный срок за смерть мальчика

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Врачам частной клиники Новороссийска, где умер восьмилетний мальчик, грозит лишение свободы до трех лет, заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, наказание может быть условным. Он предположил, что медикам запретят заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.

За причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей грозит до трех лет лишения свободы. На практике за подобное деяние, совершенное впервые, в колонию никого не отправляют. На аналогичный период времени (три года. — NEWS.ru) может быть установлен запрет заниматься врачебной деятельностью, — пояснил адвокат.

По словам Багатурии, скорее всего, суд накажет врачей-исполнителей, которые решили сделать ребенку укол.

Ранее стало известно, что в частной клинике Новороссийска после приема у врача скончался школьник. Близкие привели ребенка в медучреждение, поскольку он пожаловался на боль в ухе и высокую температуру.

Тетя мальчика заявила, что ему сделали укол, после чего он потерял сознание. Женщина утверждает, что ребенок посинел, а в клинике якобы не было препаратов для оказания экстренной медицинской помощи. Отца школьника в это время отправили в аптеку за лекарствами, отметила тетя. Вызванная бригада скорой помощи не смогла спасти ребенка.

В медучреждении сообщили, что врачи приняли все необходимые меры, чтобы вернуть пациента к жизни. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти мальчика.

Общество
смерти
ребенок
трагедии
врачи
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кузичеву стало плохо на спектакле, Китай следит за «Сарматом»: что дальше
Трамп «целует туфли» Си: итоги переговоров лидеров Китая и США
Политолог объяснил, как изменится политика Латвии после отставки кабмина
Глава «АвтоВАЗа» пересел с Mercedes на Lada
Оппозиционного депутата Рады переводят в спецколонию
Захарова одной фразой поставила Японию на место после заявлений о России
Российские войска сжимают смертельные клещи вокруг ВСУ в Красном Лимане
Скончался победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою
Украинский дрон рухнул на площадку с детьми в российском городе
«Никакого контекста»: Рубио опроверг связь своего наряда с костюмом Мадуро
Пассажирам лайнера Ambition на карантине сделали послабление
Российским туристам назвали новое препятствие на пути в Европу
Россиянам рассказали о святых благоверных князьях Борисе и Глебе
Раскрыто состояние раненных на ЗАЭС сотрудников
Копейкин, ревность мужа, отъезд из РФ: как живет актриса Ирина Медведева
Украинские БПЛА намеренно не пускали скорую к раненным на ЗАЭС
В посольстве раскрыли, есть ли пострадавшие россияне на корабле Ambition
МВФ назвал условия для получения Украиной кредитов
Пассажирки такси на ходу выпрыгнули из задымившейся машины
«Лежал на полу весь синий»: почему мальчик умер в клинике Новороссийска
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.