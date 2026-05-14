Диетолог раскрыла, почему не стоит пить ледяную воду в жару

Употребление ледяной воды в жару может вызвать спазм сосудов, предупредила диетолог Ольга Редина. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист подчеркнула, что лучше всего пить воду комнатной температуры.

Самый лучший напиток в жару — это обычная питьевая вода комнатной температуры. Многим кажется, что ледяная вода лучше освежает, но на самом деле она может спровоцировать спазмы сосудов и дополнительную нагрузку на организм, — отметила Редина.

Она обратила внимание, что в жару человек теряет много жидкости через пот. Поэтому, по словам диетолога, в среднем за день нужно выпить два-три литра жидкости.

