Названа суточная норма клубники для ребенка

Биолог Наполов посоветовал давать детям не больше 150 граммов клубники в день

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Родителям не стоит давать детям больше 150 граммов клубники в день, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, кандидат сельскохозяйственных наук, биолог Виталий Наполов. Он отметил, что для взрослых этот показатель немного больше, но даже его не рекомендуется превышать.

Самая спелая и сладкая клубника обычно начинает продаваться в разгар сезона. В нашей климатической зоне основная масса этой ягоды созревает в конце мая — июне. Не стоит переедать такие плоды. Суточная норма клубники для взрослого человека — 200 или 300 граммов в день. Для детей ― 100–150 граммов. Лучше давать клубнику ребенку, начиная с двух-трех ягодок. Затем следует посмотреть, не проявится ли у него соответствующая аллергическая реакция, — сказал Наполов.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила, что в день рекомендуется употреблять не более полкилограмма клубники. Она отметила, что такую порцию необходимо разбить на несколько частей.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
