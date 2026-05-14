Пассажирки такси на ходу выпрыгнули из задымившейся машины Пассажиркам такси в Волгограде пришлось выпрыгивать из задымившейся машины

В Волгограде прямо во время движения из такси на ходу выскочили несколько пассажирок — так они спасались от едкого дыма, который начал заполнять салон, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел в Волгограде с девушкой по имени Валерия и тремя ее подругами.

По словам пострадавших, поначалу в машине появился запах гари. После резкого торможения стало нечем дышать, а из-под кресла водителя повалил густой смог. Девушки потребовали остановиться, но таксист проигнорировал их просьбы и поехал дальше.

У пассажирок начала кружиться голова. Одна из подруг решилась выпрыгнуть на ходу, за ней последовали остальные. В итоге все отделались ссадинами и царапинами, но были в сильном шоке.

Позже Валерия пожаловалась в службу поддержки агрегатора. Там ей ответили, что этого водителя больше не пришлют к ней. Затем девушке сообщили, что мужчину наказали, однако какие именно меры к нему применили, не уточнили.

Ранее в Волгограде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по водителю такси. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Краснооктябрьского района. Задержанный сознался в содеянном.