День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 15:16

В Волгограде задержали стрелявшего в водителя такси мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Волгограде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по водителю такси, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Краснооктябрьского района. Задержанный сознался в содеянном.

Сотрудниками уголовного розыска за совершение данного преступления установлен и задержан 33-летний ранее судимый житель Краснооктябрьского района, который сознался в содеянном, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 мая. В полицию обратился водитель такси и рассказал, что после словесной перепалки пассажир несколько раз выстрелил в него из пистолета.

При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли охолощенный пистолет, а также 10 светозвуковых патронов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее массовая драка у сквера рядом с Военной академией связи в Санкт-Петербурге закончилась стрельбой и поножовщиной. Как сообщили в управлении МВД России по городу и Ленинградской области, ножевые ранения в грудь получили двое мужчин 26 и 19 лет — предварительно, оба находятся в тяжелом состоянии.

Регионы
Волгоградская область
полиция
МВД
стрельба
такси
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли отношение Запада к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.