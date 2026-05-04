В Волгограде задержали стрелявшего в водителя такси мужчину

В Волгограде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по водителю такси, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Краснооктябрьского района. Задержанный сознался в содеянном.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 мая. В полицию обратился водитель такси и рассказал, что после словесной перепалки пассажир несколько раз выстрелил в него из пистолета.

При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли охолощенный пистолет, а также 10 светозвуковых патронов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

