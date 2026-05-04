Стало известно, о чем говорили премьеры России и Белоруссии Премьеры России и Белоруссии обсудили крупные экономические проекты

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин в ходе телефонного разговора обсудили ход реализации совместных крупных экономических проектов, сообщила пресс-служба белорусского кабмина. Главы правительств также рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества.

В белорусской пресс-службе уточнили, что Турчин и Мишустин затронули широкий круг совместных инициатив. Особое внимание было уделено ходу выполнения крупных экономических проектов, реализуемых на территориях обеих стран.

Кроме того, премьер-министры обсудили перспективы активизации интеграционного взаимодействия. Речь шла о сотрудничестве как в рамках Союзного государства, так и на площадке Евразийского экономического союза.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко определил приоритетные задачи регионального развития страны. По его словам, ключевым критерием эффективности становится не просто создание рабочих мест, а строительство предприятий, чья продукция будет востребована на внешних рынках.

Прежде Лукашенко назвал президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа большими людьми. Глава республики признал, что, в отличие от коллег, не является «императором».